بیرونِ ملک جانے والے ان ہدایات کو لازمی مدنظر رکھیں

اسلام آباد : بیرون ملک سفر سے قبل کسی بھی مسافر کا سامان کی پیکنگ اور دیگر قوانین اور ہدایات سے متعلق آگاہ ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ ایئرپورٹ پر قانونی پیچیدگیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ایف آئی اے کی پالیسیوں اور ہدایات کے مطابق بیرونِ ملک جانے والے مسافروں کو سفر سے قبل خصوصی کلیئرنس حاصل کرنا ہوتی ہے۔
اس سلسلے میں بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ نے بیرونِ ملک سفر کرنے والے پاکستانی شہریوں کو سفری سامان اور قوانین سے متعلق احتیاطی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسافر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تاکہ محفوظ اور باعزت سفر یقینی بنایا جاسکے۔
بیورو کی جاری آگاہی مہم میں مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ روانگی سے قبل اپنے تمام بیگز اور سامان کی اچھی طرح تلاشی لیں اور کسی بھی مشکوک یا غیرقانونی شے کو ساتھ لے جانے سے ہر ممکن گریز کریں۔
اعلامیے کے مطابق بعض ممالک میں ممنوعہ اشیاء ساتھ رکھنے پر سخت سزائیں دی جاتی ہیں، جن میں بھاری جرمانے، قید اور بعض صورتوں میں طویل سزا بھی شامل ہو سکتی ہے۔
حکام نے خبردار کیا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں اور کئی ممالک میں اس جرم پر عمر قید یا سزائے موت تک دی جاسکتی ہے۔
بیورو نے بیرونِ ملک جانے والوں کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اجنبی افراد یا واقف کاروں کے دیے گئے پارسل، بیگ یا دیگر سامان بیرونِ ملک لے جانے سے مکمل اجتناب کریں کیونکہ ان اشیاء کی ذمہ داری قانونی طور پر مسافر پر عائد ہوتی ہے۔
آگاہی پیغام میں مزید کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء ادویات یا دیگر سامان اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے متعلقہ ملک کے قوانین اور پابندیوں کی تصدیق ضرور کر لی جائے تاکہ سفر کے دوران کسی مشکل یا قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔
حکام نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی سفری قوانین کا احترام کریں اور ذمہ داری کے ساتھ سفر کرکے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کریں۔