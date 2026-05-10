بنوں میں پولیس چوکی پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی

خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں پولیس چوکی پر ہونے والے دہشتگرد حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق حملہ رات گئے کیا گیا جہاں دہشتگردوں نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں متعدد اہلکار اور شہری زخمی بھی ہوئے۔

سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں ملوث عناصر کی تلاش جاری ہے اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر اعلیٰ حکام نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق حالیہ واقعہ خطے میں دہشتگردی کے بڑھتے خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔


