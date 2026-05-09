تازہ تر ین
اہم خبریں

معرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن، شاندار آتشبازی

معرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن منایا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ آتشبازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔

تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے معرکہ حق کی عطیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لبرٹی چوک پر شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

پروگرام میں میوزیکل کنسرٹ کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جبکہ معروف گلوکار ساحر علی بگا نے بھی اپنی شاندار پرفارمنس سے شرکا کا لہو گرمایا۔

جشن فتح کے پروگرام میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے خصوصی شرکت کی جبکہ رات 12 بجے شاندار آتشبازی کی گئی جس سے آسمان رنگوں و نور سے روشن ہو گیا۔

پروگرام میں صوبائی وزیر بلال یاسین، ڈی جی پی ایچ اے راجہ منصور بھی شریک ہوئے۔

 

شرکا سے گفتگو میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آج ایک بار پھر ثابت ہوگیا کہ لاہور کے عوام پاک فوج کیساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معرکہ حق اور اُس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملک کا وقار بلند کیا جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قیادت کا حق ادا کر دیا۔


اہم خبریں
معرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن، شاندار آتشبازی
طوفانی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں، الرٹ جاری کر دیا گیا
کراچی: تعمیراتی کام کے دوران کھودے گئے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق
وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کرینگے
امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان
وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کے حوالے کرنے پر غور
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑی کمی
گھر بیٹھے پاسپورٹ سہولیات، اہم پیشرفت سامنے آگئی
پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، مہنگائی مزید بڑھ گئی
ملکی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ فراڈ، اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 ہزار پلاٹس کی گنجائش پر 42 ہزار فائلیں فروخت
توہین عدالت کیس ، وفاقی آئینی عدالت نے سعید غنی کو نوٹس جاری کر دیا
’’یونیسکو میں ملازمتیں‘‘ اہلیت، شرائط اور اپلائی کرنے کا طریقہ جانیں!
سندھ حکومت کا کراچی کیلئے مزید نئی ای وی اور ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا اعلان
ممبئی میں بریانی کے بعد تربوز کھانے سے پورے خاندان کی موت ، فرانزک رپورٹ میں اہم انکشاف
پنجاب سے گندمی کی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی ، خیبر پختونخوا میں آٹا مزید مہنگا ہو گیا
قطر سے سستی گیس ملنے کی امید، پاکستان نے ایل این جی کی سب سے کم عالمی بولیاں مسترد کردیں





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain