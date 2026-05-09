معرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن، شاندار آتشبازی

معرکہ حق کی عظیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لاہور کے لبرٹی چوک پر جشن منایا گیا، جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ آتشبازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے معرکہ حق کی عطیم فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر لبرٹی چوک پر شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
پروگرام میں میوزیکل کنسرٹ کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جبکہ معروف گلوکار ساحر علی بگا نے بھی اپنی شاندار پرفارمنس سے شرکا کا لہو گرمایا۔
جشن فتح کے پروگرام میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے خصوصی شرکت کی جبکہ رات 12 بجے شاندار آتشبازی کی گئی جس سے آسمان رنگوں و نور سے روشن ہو گیا۔
پروگرام میں صوبائی وزیر بلال یاسین، ڈی جی پی ایچ اے راجہ منصور بھی شریک ہوئے۔
شرکا سے گفتگو میں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ آج ایک بار پھر ثابت ہوگیا کہ لاہور کے عوام پاک فوج کیساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معرکہ حق اور اُس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملک کا وقار بلند کیا جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قیادت کا حق ادا کر دیا۔