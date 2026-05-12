تازہ تر ین
اہم خبریں

رانا ثناءاللہ نے افغانستان سے دہشتگردی کو آپریشن سندور کا فیز ٹو قرار دے دیا

وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں ہونے والی بھارتی اسپانسرڈ دہشتگردی کو آپریشن  سندور کا فیز ٹو قرار دے دیا ۔ حکومتی پالیسی واضح کرتے ہوئے کہا کہ  افغانستان میں موجود  دہشتگردوں کے مکمل خاتمہ تک انہیں نشانہ بنایا جائے گا ۔ رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی کو اپنی سیاست دہشتگردوں سے الگ رکھنے کا مشورہ بھی دے دیا ۔

سینیٹ میں مولانا عطا الرحمان اور اعظم سواتی کے نکتہ اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سات آٹھ ہزار گمراہ لوگ افغانستان کی سرزمین سے دہشتگردی کی تربیت لے رہے ہیں ۔ اس کی فنڈنگ اور تربیت فراہمی میں بھارت اور اسرائیل شامل ہیں ۔ یہ  آپریشن سندور کا فیز ٹو ہے ۔

رانا ثناءاللہ نے ایوان کو بتایا کہ  دہشتگردی کے واقعات کو روکنے کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت نے دو ٹوک اور اٹل فیصلہ کیا ہے ۔ وزیراعظم نے افغانستان پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اور دہشتگردوں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔  ہم افغانستان کے عوام سے پیار کرتے ہیں لیکن اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشتگردی کے لیے استعمال ہوگی تو اس جگہ کو ہدف بنایا جائے گا ۔

رانا ثناءاللہ نے کہا کہ دہشتگردوں کا الیکشن ، کسی کی رہائی اور ملاقات سمیت کوئی مطالبہ نہیں ۔ دہشتگرد، پاکستان کے دشمن اور مودی کے یار ہیں ۔  رانا ثنااللہ نے پی ٹی آئی والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ حکومت سے آپ کا سیاسی اختلاف اور مینڈیٹ پر اعتراض ہے ۔ اختلاف کریں لیکن ملک میں ہونے والی دہشتگردی کو سیاست  سے نہ جوڑیں ۔۔۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مولاناعطاءالرحمٰن نےدہشتگردی کےجن خدشات کا اظہارکیا اس کی تائید کرتا ہوں۔


اہم خبریں
دھڑلے سے کام کیا، مجھے گرفتار کرنیکی خواہش لے کر قبر میں جاؤ گے، “پنکی دی ڈرگر“ کی آڈیو لیک
رانا ثناءاللہ نے افغانستان سے دہشتگردی کو آپریشن سندور کا فیز ٹو قرار دے دیا
1500روپے مالیت کے پرائز بانڈز کی 15 مئی کو قرعہ اندازی
بھارتی کسان نے ایک ہی درخت پر 14 اقسام کے آم لگا کر دنیا کو حیران کر دیا
سپریٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کابشریٰ بی بی سے فیملی،ذاتی معالج کی ملاقات کروانے سے انکار
وزیراعظم کا دہشتگرد کو روکنے والے شہید شہری لیاقت کی بہادری کو خراجِ تحسین
مہنگائی سے پریشان عوام کیلئے بری خبر ، گھی اور کوکنگ آئل مزید مہنگا
والدین حیات ہوں اور نہ ہی پیدائشی سرٹیفکیٹ ہو تو پھر شناختی کارڈ کیسے بنوائیں؟
مسجد قبا کے اندر خودکار ٹیکسی ’روبوبس‘ متعارف
راولپنڈی؛ بائیکیا رائیڈر کی شہری کو لوٹنے کی کوشش، مزاحمت پر فائرنگ کرکے زخمی کر دیا
جنوبی بھارت کی ریاست تامل ناڈو کے نو منتخب وزیراعلیٰ اداکار جوزف وجے اور اداکارہ تریشا کرشنن کی تعلقات کی خبری
ذوالحج 1447 ہجری کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا امکان ہے، اسپارکو
سنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ چین جاتے ہوئے پاکستان میں رکیں گے، خواجہ آصف
سندھ حکومت نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا
بیرونِ ملک جانے والے ان ہدایات کو لازمی مدنظر رکھیں
کرپٹو کرنسی میں فراڈ کے بڑھتے واقعات، ماہرین کا عوام کو خبردار رہنے کا مشورہ





دلچسپ و عجیب
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار
امریکا: ایتھلیٹ کی 24 گھنٹوں میں زیادہ پُل اَپس کے ریکارڈ کی کوشش
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain