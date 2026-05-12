تازہ تر ین
اہم خبریں

1500روپے مالیت کے پرائز بانڈز کی 15 مئی کو قرعہ اندازی

1500 روپے مالیت کے قومی پرائز بانڈز کی 106ویں قرعہ اندازی 15 مئی بروز جمعہ سیالکوٹ میں منعقد ہوگی۔

قرعہ اندازی کی تقریب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بینکنگ ہال میں صبح 8 بج کر 45 منٹ پر شروع ہوگی، جہاں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، سرمایہ کار اور پرائز بانڈ ہولڈرز بڑی تعداد میں شریک ہوں گے۔

 

اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق قرعہ اندازی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں جبکہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ تقریب میں کامیاب نمبروں کا اعلان روایتی انداز میں کیا جائے گا اور بعد ازاں مکمل فہرست جاری کردی جائے گی۔

1500 روپے کے پرائز بانڈ کی اس قرعہ اندازی میں پہلا انعام 30 لاکھ روپے ہے، جو ایک خوش نصیب کے حصے میں آئے گا۔ اسی طرح تین افراد کو 10،10 لاکھ روپے کے دوسرے انعامات دیے جائیں گے۔

علاوہ ازیں تیسرے انعام کے طور پر ایک ہزار 696 خوش نصیبوں کو 18 ہزار 500 روپے فی کس دیے جائیں گے۔ پرائز بانڈز میں سرمایہ کاری کرنے والے شہریوں کی بڑی تعداد اس قرعہ اندازی کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔

مالیاتی ماہرین کے مطابق قومی پرائز بانڈ اسکیم عوام میں اب بھی مقبول سرمایہ کاری تصور کی جاتی ہے کیونکہ اس میں سرمایہ محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ بھاری انعامات جیتنے کا موقع بھی موجود ہوتا ہے۔

 

واضح رہے کہ پرائز بانڈز کی قرعہ اندازی سال میں متعدد مرتبہ مختلف شہروں میں منعقد کی جاتی ہے اور ہر قرعہ اندازی میں ہزاروں شہری شرکت کرتے ہیں۔

کامیاب نمبروں کی فہرست اسٹیٹ بینک اور متعلقہ اداروں کی جانب سے قرعہ اندازی کے فوری بعد جاری کردی جائے گی۔


اہم خبریں
دھڑلے سے کام کیا، مجھے گرفتار کرنیکی خواہش لے کر قبر میں جاؤ گے، “پنکی دی ڈرگر“ کی آڈیو لیک
رانا ثناءاللہ نے افغانستان سے دہشتگردی کو آپریشن سندور کا فیز ٹو قرار دے دیا
1500روپے مالیت کے پرائز بانڈز کی 15 مئی کو قرعہ اندازی
بھارتی کسان نے ایک ہی درخت پر 14 اقسام کے آم لگا کر دنیا کو حیران کر دیا
سپریٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کابشریٰ بی بی سے فیملی،ذاتی معالج کی ملاقات کروانے سے انکار
وزیراعظم کا دہشتگرد کو روکنے والے شہید شہری لیاقت کی بہادری کو خراجِ تحسین
مہنگائی سے پریشان عوام کیلئے بری خبر ، گھی اور کوکنگ آئل مزید مہنگا
والدین حیات ہوں اور نہ ہی پیدائشی سرٹیفکیٹ ہو تو پھر شناختی کارڈ کیسے بنوائیں؟
مسجد قبا کے اندر خودکار ٹیکسی ’روبوبس‘ متعارف
راولپنڈی؛ بائیکیا رائیڈر کی شہری کو لوٹنے کی کوشش، مزاحمت پر فائرنگ کرکے زخمی کر دیا
جنوبی بھارت کی ریاست تامل ناڈو کے نو منتخب وزیراعلیٰ اداکار جوزف وجے اور اداکارہ تریشا کرشنن کی تعلقات کی خبری
ذوالحج 1447 ہجری کا چاند 17 مئی کو نظر آنے کا امکان ہے، اسپارکو
سنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ چین جاتے ہوئے پاکستان میں رکیں گے، خواجہ آصف
سندھ حکومت نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا
بیرونِ ملک جانے والے ان ہدایات کو لازمی مدنظر رکھیں
کرپٹو کرنسی میں فراڈ کے بڑھتے واقعات، ماہرین کا عوام کو خبردار رہنے کا مشورہ





دلچسپ و عجیب
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار
امریکا: ایتھلیٹ کی 24 گھنٹوں میں زیادہ پُل اَپس کے ریکارڈ کی کوشش
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain