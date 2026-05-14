تازہ تر ین
اہم خبریں

پاکستان نے مقامی طور پر تیار فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق مقامی طور پر تیار فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیاہے جو جدید ترین نیویگیشنل معاون نظام سے لیس ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فتح 4 طویل فاصلے تک انتہائی درستی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے سینئر افسران نے کروزمیزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق صدرِ مملکت، وزیرِ اعظم ، چیف آف ڈیفنس فورسز، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان نے فتح 4 کے کامیاب تجربےکو سراہا۔

ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے سندھ ہائیکورٹ میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے پراسیکیوشن میں موجود خامیوں کا اعتراف کر لیا۔

 

صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ پنکی سمیت اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز میں سزائیں کیوں نہیں ہو پاتیں، جس پر آزاد خان نے کہا کہ پراسیکیوشن میں مسائل موجود ہیں تاہم انہیں بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

آزاد خان نے کہا کہ پولیس کی جانب سے پنکی کے کیسز کی تفتیش میں کوئی خلا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے تو وہ کوتاہی نہیں ہوتی، اصل معاملہ جب عدالت میں جائے گا تو حقائق سامنے آئیں گے۔

 

انہوں نے کہا کہ کیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے اور اس مرحلے پر مزید کچھ نہیں کہا جا سکتا۔

ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بتایا کہ وہ سندھ ہائیکورٹ اور ججز کی سیکیورٹی سے متعلق معمول کی میٹنگ میں شرکت کے لیے عدالت آئے تھے۔


اہم خبریں
پاکستان نے مقامی طور پر تیار فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ
شاہراہ بھٹو کو رواں ماہ مکمل طور پرکھولنے جارہے ہیں: شرجیل میمن
ایک گرام کوکین 15 سے 20 ہزار میں، انمول عرف پنکی کی منشیات کی ترسیل کی تفصیلات سامنے آگئیں
عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی
مختلف شہروں میں مرغی کا گوشت سستا ہو گیا
وزیراعلیٰ پنجاب نے پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق اعلیٰ پولیس حکام سے رپورٹ طلب کرلی
کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر رات یا صبح میں بوندا باندی کا امکان
بھارت: ‘Feel the Jail’ دو ہزار روپے دیں اور ایک دن جیل میں گزاریں، حیدرآباد جیل انتظامیہ کی انوکھی آفر
کوکین ڈیلر انمول پنکی کیس میں کراچی پولیس کو بڑی کامیابی مل گئی
ایئر انڈیا نے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے باعث اپنی بین الاقوامی پروازیں محدود کر دیں
میکرون کی اداکارہ کو فتح فرحانی کے ساتھ خفیہ گفتگو نے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا۔
جاز ورلڈ کا 5جی توسیع مرحلہ وار اور منظم انداز میں جاری رکھنے کا اعلان
بانی پی ٹی آئی کے وکالت نامے پردستخط کا معاملہ، جیل حکام اور پولیس کو نوٹس جاری
کراچی : آٹے کی نئی سرکاری قیمتیں مقرر
8 ارب روپے سے زائد خسارہ ختم، دو سال میں ریلوے منافع بخش ادارہ بن گیا
اسلامیہ کالج پشاور میں خاتون ٹیچر مبینہ ہراسانی کا شکار، تحریری شکایت درج





دلچسپ و عجیب
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain