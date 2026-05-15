فیصل آباد میں اسپتال عملے کی غفلت؛ دل کے آپریشن کے دوران مریض کے جسم میں قینچی چھوڑ دی

فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مبینہ غفلت کا حیران کن واقعہ سامنے آیا ہے جہاں دل کے آپریشن کے دوران مریض کے جسم میں قینچی چھوڑ دی گئی۔
ذرائع کے مطابق مریض کی چند روز قبل دل کی سرجری کی گئی تھی تاہم آپریشن کے بعد مریض کو مسلسل شدید تکلیف اور طبی پیچیدگیوں کا سامنا رہا حالت خراب ہونے پر مزید ٹیسٹ کیے گئے تو انکشاف ہوا کہ مریض کے جسم میں سرجری کے دوران استعمال ہونے والی قینچی موجود ہے۔
واقعے کے سامنے آنے کے بعد اسپتال انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی جب کہ مریض کے اہلخانہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں نرسنگ اسٹاف کی غفلت سامنے آئی ہے، اسپتال انتظامیہ کے مطابق واقعے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور غفلت ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
واضح رہے کہ آپریشن کے دوران آلات کی گنتی اور چیکنگ ایک لازمی مرحلہ ہوتا ہے ایسی غفلت مریض کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔