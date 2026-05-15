انمول پنکی کی عدالت پیشی سے قبل خاتون وکیل جذباتی، سخت سزا دینے کا مطالبہ

کوکین کوئین انمول عرف پنکی کی پیشی سے قبل سٹی کورٹ میں خاتون وکیل جذباتی ہوگئیں۔
خاتون وکیل شیر بانو ایڈووکیٹ نے کہا کہ پنکی ہماری نسلوں کو تباہی کررہی ہے، اس کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ انمول عرف پنکی کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔
دوسری جانب پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ انمول عرف پنکی کو آج عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، سیشن کورٹ سے ملنے والا جسمانی ریمانڈ آج رات 12 بجے ختم ہوگا جس کے بعد ملزمہ کو 16 مئی کو عدالت میں پیش کریں گے۔
قائمقام پراسکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی کا کہنا ہے کہ ملزمہ انمول عرف پنکی کا جسمانی ریمانڈ آج مکمل نہیں ہوا، ملزمہ کو کل جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر پیش کیا جائے گا۔
منتظر مہدی نے کہا کہ ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی درخواست دائر کی جائے گی، ملزمہ کے مقدمات کی پیروی کے لیے پراسکیوٹرز کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو اسکے کیسز کو ترجیحی بنیادوں پر دیکھے گی۔