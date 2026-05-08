معرکہ حق بیانیا کی جنگ میں پاکستانی میڈیا کا شکر گزار ہوں: عطاء تارڑ

وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے “معرکہ حق” (Marka-e-Haq) کی پہلی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی میڈیا کے کردار کی بھرپور تعریف کی ہے۔
اس بیان کی مکمل اور مستند تفصیلات درج ذیل ہیں:
اسلام آباد میں (7 اور 8 مئی 2026 کو) “معرکہ حق” کے ایک سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا:
-
بیانیہ کی جنگ (War of Narratives): عطاء تارڑ نے کہا کہ معرکہ حق صرف عسکری فتح نہیں تھی بلکہ یہ بیانیہ کی جنگ بھی تھی، جس میں پاکستانی میڈیا نے سچائی اور توازن کے ساتھ دنیا کو آگاہ کیا۔
-
میڈیا کا حب الوطنی پر مبنی کردار: انہوں نے پاکستانی صحافیوں، اینکرز اور میڈیا ورکرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انتہائی حساس ماحول میں ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور بھارت کے جھوٹے پراپیگنڈے اور ڈس انفارمیشن کو بے نقاب کیا۔
-
سوشل میڈیا اور Gen-Z: انہوں نے خاص طور پر نوجوان نسل اور سوشل میڈیا صارفین کی تعریف کی جنہوں نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر مزاح اور حقائق کے ذریعے دشمن کے بیانیے کو شکست دی۔