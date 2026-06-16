انڈونیشیا کے بعض علاقوں میں 6.7 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔

منگل کے روز انڈونیشیا کے ایک حصے میں 6.7 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے بعد شدید آفٹر شاکس (زلزلے کے بعد کے جھٹکے) بھی آئے۔ زلزلے کے ابتدائی جھٹکے شدید تھے جو ایک منٹ سے زیادہ دیر تک برقرار رہے۔ فوری طور پر نقصانات یا جانی نقصان کے بارے میں کوئی معلومات دستیاب نہیں ہو سکیں۔ زلزلے کا مرکز صوبہ وسطی سولاویزی کے دارالحکومت پالُو سے 46 کلومیٹر (29 میل) مشرق-جنوب مشرق میں تھا۔
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