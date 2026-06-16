جرمن چانسلر فریڈرک میرز کا ٹرمپ کو فٹبال جرسی کا تحفہ
فرانس میں منعقد ہونے والے جی 7 سربراہی اجلاس کے موقع پر جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جرمن قومی فٹبال ٹیم کی خصوصی جرسی تحفے میں دی۔ یہ تحفہ ٹرمپ کی سالگرہ کے موقع پر دیا گیا، جس پر ان کا نام “Trump” اور نمبر 47 درج تھا، جو ان کے 47ویں امریکی صدر ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
جرسی پیش کرتے ہوئے فریڈرک میرز نے خوشگوار انداز میں کہا، “آخرکار ہم ایک ہی ٹیم میں ہیں”۔ اس دوستانہ جملے نے جی 7 اجلاس کے سنجیدہ ماحول میں ایک ہلکا پھلکا لمحہ پیدا کیا۔
یہ واقعہ فرانس کے شہر ایویان میں جی 7 اجلاس کے دوران پیش آیا، جہاں عالمی رہنما یوکرین، مشرق وسطیٰ کی صورتحال، عالمی معیشت اور دیگر اہم عالمی معاملات پر بات چیت کے لیے جمع ہوئے تھے۔ جرسی کا تحفہ 2026 فٹبال ورلڈ کپ کے عالمی جوش و خروش کے پس منظر میں بھی خاص اہمیت رکھتا ہے، جس کی میزبانی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو مشترکہ طور پر کر رہے ہیں۔