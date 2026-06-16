ناسا کا X-59 طیارہ آواز کی رفتار توڑنے میں کامیاب

ناسا کا جدید تجرباتی طیارہ X-59 پہلی مرتبہ آواز کی رفتار توڑنے میں کامیاب ہو گیا، جس نے فضائی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل قائم کر دیا۔
ناسا کے Quesst مشن کے تحت تیار کردہ X-59 نے آزمائشی پرواز کے دوران تقریباً Mach 1.1 (713 میل فی گھنٹہ) کی رفتار حاصل کی۔ اس طیارے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے روایتی بلند آواز والے Sonic Boom کے بجائے نسبتاً ہلکی آواز پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
X-59 کی کامیابی مستقبل میں تیز رفتار مگر کم شور والی سپرسونک مسافر پروازوں کے راستے کھول سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے عالمی ہوابازی کے شعبے میں ایک نیا دور شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے