لاہور میں مبینہ سیلز میں بے ضابطگیوں پر ڈبل شاٹ کے آؤٹ لیٹس سیل کر دیے گئے

ڈبل شاٹ (Double Shot) کے بانی علی چغتائی نے ایک مختصر بیان جاری کرتے ہوئے اپنی کمپنی کے آپریشنز کی بندش کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ برانچز فی الحال بند رہیں گی اور "بہت جلد” سروس دوبارہ شروع کر دیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپ ڈیٹس (تازہ ترین معلومات) صارفین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔
"ہم نہ صرف قانون کی پاسداری کرنے والے شہری ہیں بلکہ پاکستان کو سب کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ پہنچنے والی زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی میزبانی کے منتظر ہیں،” انہوں نے مزید کہا۔
پرو پاکستانی (ProPakistani) کی جانب سے دیکھے گئے ایک سرکاری حکم نامے کے مطابق، پنجاب ریونیو اتھارٹی (PRA) نے اس سے قبل سیلز ڈیٹا کی مبینہ غلط رپورٹنگ اور الیکٹرانک انوائسنگ قوانین کی خلاف ورزی پر لاہور بھر میں مقبول کافی چین ‘ڈبل شاٹ’ کی متعدد برانچز کو سیل کر دیا تھا۔
پنجاب سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 کے سیکشن 59A کے تحت جاری سیلنگ آرڈر میں اتھارٹی نے مؤقف اختیار کیا کہ PNTN H053642 کے تحت رجسٹرڈ کاروبار کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر لازمی الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم (EIMS) کو بائی پاس کیا اور اپنے ٹیکس کے قابل سیلز کو کم ظاہر کیا۔
ٹیکس افسران نے دیکھا کہ کاروباری جگہ پر سسٹم کی تنصیب کے باوجود مبینہ طور پر EIMS فریم ورک سے باہر انوائسز جاری کی جا رہی تھیں۔ پی آر اے (PRA) نے بتایا کہ 11 جون 2026 کی انوائسز بھی مبینہ طور پر اس سسٹم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تیار کی گئیں، جو کہ ریئل ٹائم ٹیکس رپورٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
تھارتی کا کہنا تھا کہ ایسے طریقے "حکومت کو جائز ریونیو (آمدن) سے محروم کرتے ہیں” اور صوبائی ٹیکس قانون کے تحت جان بوجھ کر عدم تعمیل کے زمرے میں آتے ہیں۔
پی آر اے نے مزید بتایا کہ ریکارڈ کے جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ اصل سیلز اور ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کردہ سیلز کے درمیان فرق موجود تھا۔ اتھارٹی نے مزید کہا کہ کمپنی ٹیکس کے قابل ٹرن اوور کو چھپا رہی تھی اور اپنے سرکاری گوشواروں میں اپنی آمدنی کو کم رپورٹ کر رہی تھی۔