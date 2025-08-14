روس کا واٹس ایپ کالز کی روک تھام کا فیصلہ

روس نے انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ کی کالز کی روک تھام کا فیصلہ کیا ہے۔
رائٹرز کے مطابق روس نے میٹا کے ذیلی پلیٹ فارم پر مبینہ طور پر دھوکا دہی اور دہشتگردی کے کیسز میں معلومات فراہم نہ کرنے کے سبب یہ فیصلہ کیا ہے۔
واضح رہے اس سے قبل 2017 میں چین نے اپنے گریٹ فائر وال کا استعمال کرتے ہوئے اوور سیز سرورز کے ٹریفک کو روکنا شروع کیا تھا۔ چینی صارفین اس کی متبادل ایپ وی چیٹ استعمال کرتے ہیں۔
جبکہ شمالی کوریا میں بھی پلیٹ فارم پر پابندی عائد ہے۔
دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں 2017 سے متعدد ایپس پر انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ وائس اور ویڈیو کالز پر پابندی عائد تھی، لیکن ٹیکسٹ میسجز کی اجازت تھی۔ 2020 میں ایکسپو دبئی ورلڈ فیئر کی وجہ سے واٹس ایپ اور دیگر ایپس کو کال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔