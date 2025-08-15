تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

سماعت کو بہتر کرنے والا اسمارٹ چشمہ تیار

اسکاٹ لینڈ میں سائنس دانوں نے آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے چلنے والا چشمہ تیار کیا ہے جو اس کو پہننے والے کی قوتِ سماعت کو بڑھا دیتا ہے۔

چشمے میں ایک کیمرا نصب ہے جو ہونٹوں کی حرکت کو گفتگو میں بدلتا ہے۔ یہ اسمارٹ چشمہ سماعت کے مسائل سے دوچار افراد یا شور کے ماحول میں موجود کسی فرد کو صاف آواز پہنچاتا ہے۔

ہیریئٹ واٹ یونیورسٹی، ایڈنبرا یونیورسٹی، نیپیئر یونیورسٹی اور اسٹرلنگ یونیورسٹی کے سائنس دانوں کی مشترکہ کوشش سے بنائے گئے اس چشمے کی ٹریننگ واشنگ مشین اور ٹریفک کے شور جیسے شور کے مختلف نمونوں کے حوالے سے کی گئی ہے۔

محققین پُر امید ہیں کہ یہ نئے اسمارٹ گلاسز برطانیہ میں سماعت کے شدید مسائل سے دوچار 12 لاکھ سے زائد افراد کو گفتگو کرنے میں آسانی فراہم کر سکتے ہیں۔

ہیریئٹ واٹ یونیورسٹی کی انجینئر ماٹھینی سیلاتھورائی کا کہنا تھا کہ سائنس دان سماعت کا آلہ دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ اس آلے کو سُپر پاور دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔


