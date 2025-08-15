سماعت کو بہتر کرنے والا اسمارٹ چشمہ تیار

اسکاٹ لینڈ میں سائنس دانوں نے آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے چلنے والا چشمہ تیار کیا ہے جو اس کو پہننے والے کی قوتِ سماعت کو بڑھا دیتا ہے۔
چشمے میں ایک کیمرا نصب ہے جو ہونٹوں کی حرکت کو گفتگو میں بدلتا ہے۔ یہ اسمارٹ چشمہ سماعت کے مسائل سے دوچار افراد یا شور کے ماحول میں موجود کسی فرد کو صاف آواز پہنچاتا ہے۔
ہیریئٹ واٹ یونیورسٹی، ایڈنبرا یونیورسٹی، نیپیئر یونیورسٹی اور اسٹرلنگ یونیورسٹی کے سائنس دانوں کی مشترکہ کوشش سے بنائے گئے اس چشمے کی ٹریننگ واشنگ مشین اور ٹریفک کے شور جیسے شور کے مختلف نمونوں کے حوالے سے کی گئی ہے۔
محققین پُر امید ہیں کہ یہ نئے اسمارٹ گلاسز برطانیہ میں سماعت کے شدید مسائل سے دوچار 12 لاکھ سے زائد افراد کو گفتگو کرنے میں آسانی فراہم کر سکتے ہیں۔
ہیریئٹ واٹ یونیورسٹی کی انجینئر ماٹھینی سیلاتھورائی کا کہنا تھا کہ سائنس دان سماعت کا آلہ دوبارہ ایجاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ اس آلے کو سُپر پاور دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔