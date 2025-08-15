تازہ تر ین
غیر ملکی خریداروں کو برآمدات کے عوض ترسیلات زر کی تاخیر سے آمد پر جرمانہ ختم

اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے برآمدکنندگان کے غیرملکی خریداروں کی برآمدات کے عوض ترسیلات زر کی مقررہ 60یوم گزرنے کے بعد آمد پر ماہوار 3فیصد جرمانے کو ختم کردیا ہے۔

یہ فیصلہ رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے سینئر وائس چیئرمین جاوید جیلانی، رفیق سلیمان، مہیش کمار، حسب روف، شاہد میمن، مہیب مولوی، فیصل غریب اور سید بدرالدین پر مشتمل نمائندہ وفد کی گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کے ساتھ منعقدہ اجلاس میں کیا گیا۔

اجلاس میں برآمدکنندگان کو ایکسپورٹ ری فنانس پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے علاوہ ایکسپورٹ فیسیلٹیشن اسکیم کے تحت بینکوں کی جانب سے لمٹ کی عدم دستیابی پر گورنر اسٹیٹ بینک نے فوری طور متعلقہ بینک کے بارے اسٹیٹ بینک کو مطلع کرنے کی ہدایت کی جب کہ برآمدی شپمنٹس پر شپنگ لائنز کی جانب سے فریٹ کی مد میں زیادہ مالیت کے شرح تبادلہ پر گورنر اسٹیٹ بینک نے متعلقہ شپنگ لائنز کے خلاف کارروائی کے لیے بمعہ ثبوت مرکزی بینک کو فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے۔

اس موقع پر ریپ کی منیجنگ کمیٹی کے رکن رفیق سلیمان نے گورنر اسٹیٹ بینک کے فوری احکامات جاری کیے جانے کا خیرمقدم کرتے ہوئے بتایا کہ طویل عرصے سے مقامی رائس ایکسپورٹرز کی رقم لبنان بیروت میں پھنسی ہوئی ہے جس کے حصول سے متعلق فوری اقدامات بروئے لانے کی درخواست ہے۔

اس معاملے پر بھی گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ وہ معاملے سے آگاہ ہیں اور اس اہم مسئلے کے حل کیلئے کوششیں کررہے ہیں۔


اہم خبریں
’حب الوطنی کو تماشہ بنایا جارہا ہے‘، خواتین فوجی افسران کی ’کون بنے گا کروڑ پتی‘ میں شرکت پر بھارتی بھڑک اٹھ
تائی کوانڈو چیمپئن شپ: طیبہ اشرف اور سُنبل فاطمہ نے 5 گولڈ اور ایک چاندی کا تمغہ جیت لیا
بھارت اور چین 5 سال بعد سرحدی تجارت بحال کرنے پر بات چیت
باجوڑ میں طوفانی بارش، سیلاب اور لینڈسلائیڈنگ، 9 ہلاک
پاک بھارت جنگ بندی سے روس و یوکرین سبق سیکھیں: ٹرمپ
پاکستان اور مائکرونیشیا نے نیویارک میں سفارتی تعلقات قائم کیے
پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی روک تھام میں ناکام: آئی ایم ایف
مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ، 46 ہلاک، 200 لاپتا
تل ابیب میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کا احتجاج اور مکمل اقتصادی ہڑتال کی کال
‘نیتن یاہو راستہ بھٹک گئے ہیں’، نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کی اسرائیلی ہم منصب پر تنقید
تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، ٹیکس کی شرح بڑھانی ہوگی، وزیر خزانہ
۔9مئی کیسز: عمران خان کی 8 ضمانت اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس۔
۔45 برس بعد سپریم کورٹ کے نئے رولز، 6 اگست سے نافذ۔
صدر ٹرمپ کا چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع۔
بھارتی دفاعی ماہر نے بھارتی ائیرچیف کا دعویٰ مشکوک قرار دیا
آسٹریلوی پارلیمنٹ میں بسمہ آصف کی اردو تقریر نے سب کو حیران کر دیا۔





دلچسپ و عجیب
منگنی کی انگوٹھی کے لیے پتھر ڈھونڈنے والی خاتون کو بیش بہا ہیرا مل گیا
ندا یاسر کے شو میں بشریٰ انصاری اور فیصل قریشی کی نامناسب گفتگو، صارفین برہم
ٹرینر کو پالتو وہیل نے ہلاک کردیا؛ وائرل ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟
ایسٹونیا میں رومیو جولیٹ کا کردار تعمیراتی مشینوں نے ادا کرکے سب کو حیران کردیا
دنیا کی معمر ترین مرغی
بھارت؛ دو شادیاں کرنے پر معروف یوٹیوبر کو بیویوں سمیت عدالت نے طلب کرلیا
پشاور؛ بٹ کوائن کرنسی کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کا انکشاف
حادثے کے شکار برطانوی شخص کی باقیات 66 سال بعد انٹارکٹیکا کے گلیشیئرز سے مل گئیں
