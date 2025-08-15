تازہ تر ین
آپ کا دل عمر میں آپ سے 10 سال بڑا یا چھوٹا ہوسکتا ہے، حیرت انگیز انکشاف

دل کا انسانی عمر سے 10 سال بڑا یا چھوٹا ہونا، یہ اصطلاح دراصل ایک طبی اصطلاح “Heart Age” سے جڑی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کی حالت اور صحت، آپ کی اصل حیاتیاتی عمر سے زیادہ یا کم ہو سکتی ہے۔

ماہرین مختلف عوامل کی بنیاد پر “دل کی عمر” کا اندازہ لگاتے ہیں، جیسے:

بلڈ پریشر

کولیسٹرول کی سطح

تمباکو نوشی

ذیابیطس یا شوگر کا خطرہ

وزن اور بی ایم آئی

جسمانی سرگرمی کی مقدار

خوراک کے معیار

اگر یہ عوامل غیر صحت مند ہوں تو دل کی خون کی نالیاں تیزی سے خراب ہوتی ہیں، اور دل کی حیاتیاتی عمر اصل عمر سے 5–15 سال زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 40 سال کے ہیں لیکن طرزِ زندگی خراب ہے تو آپ کا دل 50 یا اس سے بھی زیادہ سال کا سمجھا جائے گا۔

تاہم طرزِ زندگی بدل کر دل کی عمر کم بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کہ:

روزانہ واک یا ورزش

متوازن غذا (کم نمک، کم چکنائی، زیادہ پھل اور سبزیاں)

تمباکو نوشی اور الکوحل سے پرہیز

وزن کنٹرول میں رکھنا

باقاعدگی سے بلڈ پریشر اور شوگر چیک کرنا


