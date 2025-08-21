تازہ تر ین
کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثر کے خاتمے کیلئے دنیا کا پہلا حل تیار

سائنس دانوں نے کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثر کو ختم کرنے کے لیے دنیا کا پہلا تیزی سے کام کرنے والا حل تیار کر لیا۔

کاربن مونو آکسائیڈ حادثاتی طور پر زہر پھیلانے کا سب سے بڑا سبب ہے اور ہر سال تقریباً 30 ہزار افراد کی موت واقع ہوتی ہے۔

اس گیس سے زہر عموماً اس وقت پھیلتا ہے جب جنریٹر یا گاڑیوں کا دھواں ایسی جگہ بھر جائے جہاں سے ہوا کا اخراج مناسب نہ ہو۔

کاربن مونو آکسائیڈ خون میں ہیموگلوبین سے جڑ جاتا ہے اور اس مالیکیول کو جسم میں آکسیجن کی رسائی سے روکتا ہے۔

اس وقت کاربن مونو آکسائیڈ سے پھیلنے والے زہر کا واحد دستیاب علاج مریضوں کو 100 فی صد خالص آکسیجن دینا ہے، بعض اوقات انڈر پریشر ہائپر بیرک چیمبر میں۔

ان علاجوں کے باوجود تقریباً نصف مریض طویل مدتی قلبی اور دماغی مسائل سے گزرتے ہیں جس سے اس کے لیے تیز اور مزید مؤثر تھراپیز کی ضرورت کو واضح ہوتی ہے۔

سائنس دانوں نے RcoM-HBD-CCC نامی پروٹین پر مبنی ایک مالیکیول تیار کیا ہے جو اسفنج کی طرح خون سے کاربن مونو آکسائیڈ جذب کرلیتا ہے۔


