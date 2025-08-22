تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

اسپیس ایکس نے امریکی اسپیس فورس کیلئے نیا خلائی جہاز لانچ کردیا

اسپیس ایکس نے امریکی اسپیس فورس کا موجودہ خفیہ خلائی جہاز X-37B کو موڈیفائی کرکے اپنے آٹھویں مشن (OTV-8) کے لیے لانچ کردیا ہے۔

یہ جہاز بوئینگ X-37B ہے جو برسوں سے امریکی اسپیس فورس کے زیرِ استعمال رہا ہے۔

اسپیس ایکس نے اسے فیلکن 9 راکٹ کے ذریعے 21 اگست 2025 کو فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ کیا۔ یہ مشن USSF-36 (OTV-8) کہلاتا ہے۔

اس بار اس جہاز میں لیزر کمیونیکیشن سسٹم اور کوانٹم اینرشیئل سینسر شامل ہیں تاکہ خلا میں جی پی ایس کے بغیر بھی درست نیویگیشن ممکن ہو سکے۔

X-37B نے اب تک 7 کامیاب مشنز مکمل کرلیے ہیں۔ سب سے طویل پرواز OTV-6 تھی جو 908 دن (یعنی ڈھائی سال سے زیادہ) جاری رہی۔ ہر مشن میں خفیہ فوجی اور سائنسی تجربات کیے جاتے ہیں۔

موجودہ مشن OTV-8 (USSF-36) ہے جو 21 اگست 2025 کو لانچ ہوا ہے اور اس میں لیزر کمیونیکیشن اور کوانٹم سینسرز ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔


اہم خبریں
کیلیفورنیا سینیٹ میں پاکستان سے متعلق قرارداد منظور
’’سیلاب اور بارشوں نے مجھے خوفزدہ کردیا‘‘؛ ماہرہ خان کا اعتراف
عمران خان نے اعظم سواتی کو سینیٹ اور محمود اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا
ایشیا کپ 2025، بھارتی اسکواڈ کا اعلان
اپنے دو بچوں کو قتل کرنے والی ملزمہ کا ریمانڈ بڑھا
یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دوٹوک انکار
’شراکت دار بنیں، دشمن نہیں‘، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام
پاک بھارت ٹاکرا، ایشیا کپ کے اشتہارات کی قیمتیں جان کر حیران ہوجائیں گے
جوئے کے پلیٹ فارم کیساتھ شراکت، وسیم اکرم کیخلاف درخواست جمع
ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں پاکستان کی ملائیکہ نور نے چاندی کا تمغہ جیت لیا
نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی رقص کرتے ویڈیو وائرل
اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ سٹی پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دیدی
بھارت کی عالمی سطح پر ایک اور سُبکی، امریکا نے تجارتی مذاکرات منسوخ کر دیے
بھارت ٹوٹنے کے قریب؟ واشنگٹن میں خالصتان کے حق میں ریفرنڈم آج ہو گا
لودھراں: عوام ایکسپریس کے 6 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں، متعدد جاں بحق
جنگلات کا رقبہ 18٪ کم، ماحول اور قومی سلامتی کو خطرہ





   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain