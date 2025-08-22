اسپیس ایکس نے امریکی اسپیس فورس کیلئے نیا خلائی جہاز لانچ کردیا

اسپیس ایکس نے امریکی اسپیس فورس کا موجودہ خفیہ خلائی جہاز X-37B کو موڈیفائی کرکے اپنے آٹھویں مشن (OTV-8) کے لیے لانچ کردیا ہے۔
یہ جہاز بوئینگ X-37B ہے جو برسوں سے امریکی اسپیس فورس کے زیرِ استعمال رہا ہے۔
اسپیس ایکس نے اسے فیلکن 9 راکٹ کے ذریعے 21 اگست 2025 کو فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ کیا۔ یہ مشن USSF-36 (OTV-8) کہلاتا ہے۔
اس بار اس جہاز میں لیزر کمیونیکیشن سسٹم اور کوانٹم اینرشیئل سینسر شامل ہیں تاکہ خلا میں جی پی ایس کے بغیر بھی درست نیویگیشن ممکن ہو سکے۔
X-37B نے اب تک 7 کامیاب مشنز مکمل کرلیے ہیں۔ سب سے طویل پرواز OTV-6 تھی جو 908 دن (یعنی ڈھائی سال سے زیادہ) جاری رہی۔ ہر مشن میں خفیہ فوجی اور سائنسی تجربات کیے جاتے ہیں۔
