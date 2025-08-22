ایک ہی بار پیٹرول بھروا کر کراچی سے اسلام آباد تک جانے والی گاڑی

ڈونگ فینگ کی جانب متعارف کردہ ہائیبرڈ الیکٹرک گاڑی Aeolus L8 ایک جدید پلگ-ان ہائبرڈ گاڑی ہے جو ایک ہی بار پیٹرول بھراونے پر کراچی سے اسلام آباد بغیر رُکے سفر کرسکتی ہے۔
Aeolus L8 کے پاس فیول کا اتنا وسیع رینج ہے کہ آپ اسے صرف پیٹرول موڈ پر چلا کر بھی کراچی سے اسلام آباد تک بغیر کہیں رکے یا دوبارہ ایندھن ڈلوائے لے جا سکتے ہیں۔
اس گاڑی میں (پیٹرول + بجلی) پر کُل رینج تقریباً 2,245 کلومیٹر طے کی جا سکتی ہے اور یہ ڈیٹا چائنا آٹوموٹیو ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ سینٹر کے ٹیسٹ نے ثابت کیا ہے۔
یہ رینج تقریباً کراچی سے اسلام آباد کے درمیان موجود فاصلے (تقریباً 1,400 کلومیٹر) سے کہیں زیادہ ہے۔
اس گاڑی کی فیول ایفیشنسی بھی خاصی متاثر کن ہے جو کہ تقریباً 41.7 کلومیٹر فی لیٹر ہے۔
اس میں ایک الیکٹرک موڈ اور ایک پیٹرول موڈ دونوں کا امتزاج ہے اور مجموعی رینج کافی زیادہ ہے جو ایک لمبے سفر کو ممکن بناتی ہے۔