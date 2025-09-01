تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

بچپن کا گہرا صدمہ آگے چل کر کیا مسائل پیدا کرسکتا ہے؟

سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بچپن کے صدمے یا شدید منفی تجربات آگے چل کر انسان کی ذہنی و جسمانی صحت پر دیرپا اثرات ڈال سکتے ہیں۔

بچپن میں صدمہ جھیلنے والے افراد میں جوانی یا بڑھاپے میں ڈپریشن اور بےچینی کی شرح زیادہ دیکھی گئی ہے۔ بچپن کا صدمہ بار بار ذہنی فلیش بیک، ڈراؤنے خواب اور شدید خوف پیدا کر سکتا ہے۔

ماہرین کے مطابق ایسے افراد میں اعتماد کی کمی، رشتوں میں مشکلات، یا حد سے زیادہ دفاعی رویہ پیدا ہو سکتا ہے اور صدمے کے بعد نشہ آور چیزوں کی طرف رجحان بڑھ سکتا ہے۔

مزید برآں کچھ تحقیقی شواہد کے مطابق بچپن کا صدمہ اور شدید ذہنی عوارض کے درمیان بھی تعلق پایا گیا ہے۔

تاہم ہر بچہ جو صدمہ جھیلتا ہے لازمی نہیں کہ بعد میں ذہنی مسائل کا شکار ہو، اگر مضبوط سماجی سپورٹ (خاندان، دوست، استاد) موجود ہوں، بروقت تھراپی یا کونسلنگ مل جائے اور بچہ مثبت سرگرمیوں اور تعلیم میں شامل رہے تو منفی اثرات کم ہو سکتے ہیں۔


اہم خبریں
’ایس سی او تناور درخت بن چکی‘، چینی صدر نے تنظیم کے ترقیاتی بینک کے قیام کی تجویز دیدی
گلگت بلتستان حکومت کا ہیلی کاپٹر چلاس کے قریب گر کر تباہ
پنجاب: ڈرون سے ریسکیو، شہری اور مویشی محفوظ مقامات پر منتقل
غزہ: اسرائیلی حملے میں ایک اور بہادر خاتون صحافی شہید
گلوبل صمود فلوٹیلا: سابق سینیٹر مشتاق احمد خان پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے
افغانستان میں زلزلہ، 622 ہلاک، 400سے زائد زخمی
اسرائیل مسجد اقصیٰ کو یہودی عبادت گاہ میں بدلنے کی تیاری کر رہا ہے؟ فلسطینی اتھارٹی کا انکشاف
پنجاب؛ فلڈ ریلیف آپریشن میں جاں بحق اسسٹنٹ کشنر کو اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کا فیصلہ
کراچی: کسٹمز نے لاکھوں مالیت کا ایرانی ڈیزل اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی
وہاڑی، دریائے ستلج میں سیلاب کی صورتحال مزید سنگین، متعدد مکانات زمین بوس
جونیئر ہاکی ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کی شرکت کی تصدیق کردی
اسرائیلی فوج کا حماس ترجمان ابو عبیدہ پر حملے کا دعویٰ، مزید 77 فلسطینی شہید
امریکاکی یوکرین کو 179 ملین ڈالر کے فضائی دفاعی نظام کی فروخت کی منظوری
بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے: اسحاق ڈار
پاکستان کو امریکا میں مچھلی کی برآمدکی اجازت مل گئی
سابق ایم این اے رمیش کمار کے گھر ڈکیتی، ڈاکو قیمتی اشیاء اور کروڑ سے زائد رقم لے گئے





دلچسپ و عجیب
لیبوبس نامی گُڑیا کے مقبول ہونے کی آخر وجہ کیا ہے
عراق: 2300 سال پرانی قبریں دریافت
امریکی شہری نے سب سے زیادہ ربڑ کی چپلیں جمع کرنے کا ریکارڈ قائم کرلیا
معروف بھارتی اداکار نے ساتھی اداکارہ سے منگنی کرلی
چائے پیش کرنے کا انداز پسند آنے پرسکول پرنسپل نےاپنے چپراسی سے شادی کرلی
موئن جو دڑو اور ہڑپہ سیلابوں سے تباہ ہوئے، امریکی ماہر آثار قدیمہ
کروکس کی ہزاروں جوڑیاں جمع کرنے کا عالمی ریکارڈ
دنیا کا وہ ائیرپورٹ جسے پائلٹ لینڈنگ کیلئے مشکل ترین قرار دیتے ہیں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain