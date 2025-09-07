تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

ایسٹر آئی لینڈ پر 50 سے زائد آثار قدیمہ کے مقامات زیرِآب آسکتے ہیں

حال ہی میں ماہرینِ آثارِ قدیمہ اور ماحولیاتی سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ ایسٹر آئی لینڈ پر 50 سے زائد آثار قدیمہ کے مقامات زیرِآب آسکتے ہیں۔

رپورٹس کے مطابق ایسٹر آئی لینڈ، جو اپنے مشہور موآئی مجسموں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، کو ماحولیاتی تبدیلی کے باعث خطرات لاحق ہیں۔

سمندری سطح میں مسلسل اضافہ اور erosion کی وجہ سے 50 سے زائد آثارِ قدیمہ کے مقامات پانی میں ڈوبنے کے خطرے میں ہیں۔ ان میں نہ صرف مشہور موآئی پتھریلے مجسمے بلکہ قدیم رہائشی مقامات اور عبادتی جگہیں بھی شامل ہیں۔

سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر یہی رجحان جاری رہا تو اگلی چند دہائیوں میں ایسٹر آئی لینڈ کی ثقافتی وراثت کا ایک بڑا حصہ ناقابلِ تلافی نقصان کا شکار ہو سکتا ہے۔

واضح رہے کہ یہ مقام یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے، اس لیے عالمی ماہرین اس پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔


اہم خبریں
پاکستان میں چاند گرہن کا نظارہ
پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 75 ہزار سے زائد میٹرک ٹن گندم ضبط
ملتان جلال پور میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے کی وجہ سامنے آگئی؟
ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کرگیا، کراچی میں گرج چمک کیساتھ بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ
قومی ائیرلائن کی ہزار سے زائد پروازیں صرف 1یا 2 مسافروں کیساتھ آپریٹ ہونیکا انکشاف
پنجاب میں سیلاب سے ہزاروں اسکول بند، لاکھوں بچوں کا تعلیمی سلسلہ رک گیا
پاکستان کا فلسطینی عوام کے حقوق کیلئے ہر فورم پربھرپور آواز بلند کرنے کا اعادہ
امریکی نیوی سیلز کا شمالی کوریا میں خفیہ مشن ناکام، عام شہری ہلاک
سرکاری اسکولوں سے سولر پینلز کی چوری کے واقعات، پنجاب پولیس کو تحقیقات کی ہدایت
بھارت میں پاکستان سے دہشتگرد داخل ہونے اور ممبئی کو دھماکوں سے اُڑانے کی جھوٹی افواہ
خلائی صلاحیتوں، الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر ٹیکنالوجی سے فضائی سرحدوں کے تحفظ کیلئے پرعزم ہیں: سربراہ پاک فضا
کبڈی میچ کے دوران کھلاڑی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کرگیا، ویڈیو سامنے آگئی
پاکستان نے فلسطینیوں کو جبری بےدخل کرنے کے اسرائیلی بیانات کی مذمت کردی
چین کا تائیوان کے سمندر میں کینیڈا اور آسٹریلیا کے جنگی جہازوں کی آمدورفت پر اظہار مذمت
پیپلزپارٹی کراچی دشمن جماعت ہے، حافظ نعیم
پی ٹی اے کا غیر قانونی آئی ایم ای آئی (IMEI) ٹمپرنگ اور کْلون موبائل فونز کے خلاف کریک ڈاؤن





دلچسپ و عجیب
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
خلا میں پھنسنے کا ڈرامہ رچا کر جعلی خلاباز نے خاتون کو ہزاروں ڈالرز کا چونا لگا دیا
نامعلوم ارب پتی نے اپنی تمام جائیداد معروف فٹبالر کے نام کردی
۔102 سال کی عمر میں ماؤنٹ فیوجی کو سر کرنیوالا معمر ترین فرد
کینیڈا کے ریسٹورینٹ کا 81 فٹ ریکارڈ ساز کباب بنانے کا دعویٰ
اسکول میں طالبِ علمی کے زمانے میں کھویا ہوا بٹوا 51 سال بعد مل گیا
دلچسپ ریکارڈ::ننگے پاؤں لیگو پر 100 میٹر دوڑنے کا کارنامہ
پالتو طوطے نے کم وقت میں رنگوں کی شناخت سے ریکارڈ قائم کر دیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain