ڈیرہ غازی خان: ندی سخی سرور کے سیلابی ریلے سے 500 قدیم سکے برآمد

ڈیرہ غازی خان میں ندی سخی سرور کے سیلابی ریلے سے 500 قدیم سکے برآمد ہوئے ہیں۔

ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ندی سخی سرور سے 5 سو قدیمی سکے برآمد ہوئے ہیں، ملنے والے سکے مقامی لوگوں نے انتظامیہ کے حوالے کیے۔

ڈی سی کا کہنا ہے کہ ملنے والے سکے صدیوں برس قدیمی ادوار کے ہیں، ریلے سے نکلنے والے نوادرات محکمۂ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیے گئے۔

دوسری جانب ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں دھوندو والا بند ٹوٹنے سے پیدا ہونے والا شگاف 400 فٹ تک بڑھ گیا، شگاف پُر نہ ہونے کے باعث مزید کئی موضع جات زیرِ آب آ گئے۔

محکمۂ انہار کا کہنا ہے کہ مٹی کی کمی شگاف پُر کرنے میں آڑے آ رہی ہے۔

2 روز گزرنے کے باوجود متاثرین بے یار و مدد گار کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔

سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ پینے کا صاف پانی نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، ابھی تک ان تک کوئی امداد نہیں پہنچی۔

سیلاب شجاع آباد میں متاثرین کے لیے امتحان بن گیا، جن کا کہنا ہے کہ علاقے میں اس سے پہلے کبھی سیلابی پانی نہیں آیا۔


ن لیگی قیادت نے خواجہ آصف اور حنیف عباسی میں سیز فائر کرا دی
کراچی کے علاقے کورنگی میں شادی کے روز دلہا لاپتہ ہوگیا
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان
قطر پر حملے کے باوجود اسرائیل امریکا تعلقات متاثر نہیں ہوں گے، امریکی وزیر خارجہ
حکومت نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے اگست کے بجلی کے بل معاف کردیے
دریائے سندھ میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب
قطر پر اسرائیلی حملہ: او آئی سی وزرائے خارجہ آج دوحہ میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے
صیہونی فضائیہ کی تازہ کارروائیوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید
روس کے مشرقی علاقے میں 7.1 شدت کا زلزلہ، سونامی کا خدشہ
یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری
سامعہ حجاب اغواء اور دھمکی کیس میں نیا موڑ آگیا
امریکا نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کردیا
نیپال کی پارلیمنٹ تحلیل، نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان
عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حق میں اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر کو ہنگامی اپیل
میئر بنا تو نیتن یاہو کی نیویارک آمد پر گرفتاری کا حکم دوں گا، زہران ممدانی
خیبر پختونخوا کے ورلڈ بینک منصوبے میں 10 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بڑا فراڈ





فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنے کا طریقہ اور وہ بھی صرف 30 سیکنڈ میں
جنوبی افریقا میں شوہر کو بیوی کا خاندانی نام اپنانے کی اجازت مل گئی
پراسرار کار کا ڈرائیور 6 سال بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گیا
شہری نے حیران کُن طور پر 29 منٹ تک سانس روک کر ریکارڈ قائم کردیا
متعدد عالمی ریکارڈز اپنے نام کرنے والا چین کا منفرد پل مکمل
دنیا کے مہنگے ترین اسکول کی فیس دنگ کر دے گی
ہنگری کی خاتون نے اسکیٹس کے ساتھ رسی کود کر سب کو حیران کردیا
سعودی شہری کا منہ سے ہینڈل پکڑ کر ویلی مارنے کا انوکھا کارنامہ
