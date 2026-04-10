جرم وانصاف بیساکھی میلہ: سکھ یاتریوں کی آمد پرسکیورٹی ہائی الرٹ، فول پروف انتظامات مکمل

 بیساکھی میلہ کے موقع پر بھارت سمیت مختلف ممالک سے آنے والے سکھ یاتریوں کی حفاظت کے لیے لاہور پولیس نے سکیورٹی کے سخت اور فول پروف انتظامات کر لیے ہیں۔

کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر (سی سی پی او) بلال صدیق کمیانہ کے مطابق شہر بھر میں پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ گوردواروں اور سکھ یاتریوں کی رہائش گاہوں کی سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔

سی سی پی او نے ہدایت کی ہے کہ سپروائزری افسران سکیورٹی ایس او پیز پر من و عن عملدرآمد یقینی بنائیں اور اقلیتی عبادت گاہوں کے گرد حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے، جن میں چار دیواری، سکیورٹی کیمرے اور خاردار تاروں کی تنصیب شامل ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پولیس افسران فوکل پرسنز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اور مہمان سکھ یاتریوں کی حفاظت میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

لاہور پولیس کے مطابق شہر میں انسدادِ جرائم کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی اقلیتوں کو بھرپور سکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے مذہبی فرائض بلا خوف و خطر ادا کر سکیں۔


’کئی بار خودکشی کی کوشش کی‘، انصاف کی منتظر ثنا یوسف کی والدہ رو پڑیں
کراچی میں میٹرک کے امتحانات، صبح کی شفٹ میں ہونیوالا کمپیوٹر اسٹیڈیز کا پرچہ آؤٹ
کراچی: شہری ٹریفک پولیس کے غلط ای چالان کیخلاف کیس جیت گیا، چالان منسوخ
لاہور کا موسم خوشگوار،بارش کے حوالے بڑی پیشگوئی
ریل کا سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری
جرم وانصاف بیساکھی میلہ: سکھ یاتریوں کی آمد پرسکیورٹی ہائی الرٹ، فول پروف انتظامات مکمل
اسلام آباد مذاکرات میں شریک ہونگے لیکن امریکا کی دھوکا دہی والی فطرت پر شکوک ہیں: ایران
پی ایس ایکس میں تیزی، 100 انڈیکس میں 1900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج بڑی کمی کا امکان
واٹس ایپ میں بڑی تبدیلی، صارفین کی دیرینہ خواہش پوری
کوہاٹ؛ مکان کی چھت گرنے سے 2خواتین جاں بحق
تارکین وطن کو دستاویزات بنوانے میں سہولت کاری کرنیوالا اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ گرفتار
لاہور کا موسم خوشگوار،بارش کا کتنا امکان؟
آبنائے ہرمز سے ایک دن میں کتنے جہاز گزر سکیں گے؟ جنگ بندی معاہدے کی اہم شرط
پنجاب میں دستاویزات کی گمشدگی رپورٹ درج کرانے کیلئے ایپ کا افتتاح
لاشوں سے سچ اگلوانے والی ڈاکٹر روحینہ حسن سے پیش آنے والے لرزہ خیز واقعات





مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
باپ کا بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجا کر استقبال، مٹھائیاں بھی بانٹیں
