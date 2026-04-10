جرم وانصاف بیساکھی میلہ: سکھ یاتریوں کی آمد پرسکیورٹی ہائی الرٹ، فول پروف انتظامات مکمل

بیساکھی میلہ کے موقع پر بھارت سمیت مختلف ممالک سے آنے والے سکھ یاتریوں کی حفاظت کے لیے لاہور پولیس نے سکیورٹی کے سخت اور فول پروف انتظامات کر لیے ہیں۔
کیپیٹل سٹی پولیس آفیسر (سی سی پی او) بلال صدیق کمیانہ کے مطابق شہر بھر میں پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ گوردواروں اور سکھ یاتریوں کی رہائش گاہوں کی سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔
سی سی پی او نے ہدایت کی ہے کہ سپروائزری افسران سکیورٹی ایس او پیز پر من و عن عملدرآمد یقینی بنائیں اور اقلیتی عبادت گاہوں کے گرد حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے، جن میں چار دیواری، سکیورٹی کیمرے اور خاردار تاروں کی تنصیب شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پولیس افسران فوکل پرسنز کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اور مہمان سکھ یاتریوں کی حفاظت میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔
لاہور پولیس کے مطابق شہر میں انسدادِ جرائم کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی اقلیتوں کو بھرپور سکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے مذہبی فرائض بلا خوف و خطر ادا کر سکیں۔