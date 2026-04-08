مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق

(8 اپریل 2026): مچھر کہنے کو ایک چھوٹا مگر خطرناک جانور ہے جو سالانہ 6 لاکھ انسانوں کی جان لے لیتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس نے پہلی بار انسانی خون کب پیا تھا۔

مچھر دنیا میں موجود چھوٹے حشرات الارض میں سے ایک ہے، جو دیکھنے میں تو بہت چھوٹا مگر انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جو ایک تحقیق کے مطابق سالانہ 6 لاکھ افراد کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔

مچھر انسان کا خون چوستا ہے، اس کے بدلے وہ انسانی جسم میں کچھ ایسے جراثیم چھوڑتا ہے، جو لوگوں کو ملیریا، ڈینگی، ، ویسٹ نیل وائرس، زرد بخار اور زیکا وائرس جیسی خطرناک بیماریوں کا شکار بناتے ہیں۔

لیکن کیا آپ جانتے ہیں مچھر کے منہ کو انسانی خون کب لگا اور اس نے پہلی بار کب کسی انسان کا خون پیا؟ اس حوالے سے ایک نئی بین الاقوامی تحقیق کا حیرت انگیز نتیجہ سامنے آیا ہے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق سائنسدانوں نے مچھروں کے ڈی این اے کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مچھروں نے جانوروں کو چھوڑ کر سب سے پہلے انسانوں کا خون پینا جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلات سے کیا۔

ملیریا پھیلانے والے انوفلیس لیوکوسفیرس گروپ سے تعلق رکھنے والے مچھروں پر کی گئی تحقیق میں 1992 اور 2020 کے درمیان جنوب مشرقی ایشیا سے جمع کیے گئے مچھروں کی 11 مختلف انواع پر ڈی این اے کا تجربہ کیا گیا۔

اس تجربے میں کمپیوٹر ماڈلز کا استعمال کرتے ہوئے، ان کی جینیاتی تبدیلی اور ارتقائی تاریخ کا جائزہ لیا گیا۔

اس تحقیق کے نتیجے میں پتہ چلا کہ جینیاتی تبدیلی سے پہلے مچھر اس علاقے میں رہنے والے دوسرے جانوروں اور بندروں کا خون پی کر خوش ہوتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے انسانوں کی آبادی میں اضافہ ہوا، مچھروں میں جینیاتی تبدیلی ہوئی۔ انہوں نے ایسے رسیپٹرز تیار کیے جو انسانوں کا پتہ لگا سکتے تھے۔

اس سے قبل تحقیق میں کہا گیا تھا کہ مچھروں نے انسانوں کو 61,000 اور 500,000 سال پہلے کاٹنا شروع کیا تھا، لیکن نئی تحقیق کے مطابق جنوب مشرقی ایشیا میں 1.8 ملین سال پہلے ایک انسانی آبادی موجود تھی، یوں مچھروں اور انسان کا ساتھ اس سے بھی لاکھوں سال قبل ہو چکا تھا۔

سائنسدانوں کی مچھروں کے حوالے سے کی گئی مختلف اسٹڈیز کے مطابق آج دنیا بھر میں مچھروں کی تقریباً 3,500 اقسام ہیں، لیکن صرف چند ہی انسانوں کے لیے واقعی مہلک ہیں۔ مچھروں کی رال میں موجود کیمیکلز انسانی مدافعتی نظام کو چکما دینے میں ماہر ہیں۔


