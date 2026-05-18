چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال

لوگ چیونٹیوں کو ایک معمولی اور سادہ سی مخلوق سمجھتے ہیں، تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے۔ زمین کے نیچے چیونٹیوں کی ایک مکمل اور منظم تہذیب موجود ہے جس میں پیچیدہ سماجی نظام پایا جاتا ہے۔

ماہرینِ حیات کے مطابق ایک چیونٹی کالونی میں لاکھوں چیونٹیاں موجود ہوسکتی ہیں اور ہر ایک کا الگ اور مخصوص کردار ہوتا ہے۔ کچھ چیونٹیاں خوراک تلاش کرتی ہیں، کچھ لاروا اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں جبکہ کچھ سپاہی بن کر کالونی کی حفاظت کرتی ہیں۔

اس نظام میں سب سے اہم کردار ملکہ چیونٹی کا ہوتا ہے جس کا بنیادی کام انڈے دینا ہوتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بعض ملکہ چیونٹیاں 20 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں۔

تحقیق کے مطابق چیونٹیاں آپس میں آواز کے بجائے کیمیائی مادوں کے ذریعے رابطہ کرتی ہیں جنہیں “فیرومونز” کہا جاتا ہے۔ جب کوئی چیونٹی خوراک تلاش کر لیتی ہے تو وہ راستے میں یہ کیمیکل چھوڑ دیتی ہے، جسے دوسری چیونٹیاں فالو کر کے خوراک تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسے ایک طرح کا بائیولوجیکل جی پی ایس بھی کہا جاسکتا ہے۔

مزید حیران کن حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیونٹیاں کھیتی باڑی بھی کرتی ہیں، لیف کٹر چیونٹیاں درختوں کے پتے کاٹ کر ان پر فنگس اگاتی ہیں اور پھر اسی فنگس کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔

ماہرین کے مطابق کچھ چیونٹی انواع دوسری کالونیوں پر حملہ آور بھی ہوتی ہیں، ان کے بچوں کو اغوا کر کے انہیں اپنے مزدور کے طور پر استعمال کرتی ہیں، جو قدرتی دنیا میں ایک حیرت انگیز مگر سخت نظام کو ظاہر کرتا ہے۔


