پنجاب حکومت کا فلاحی اقدام، مریم نواز نے 720 محنت کشوں کو مفت رہائشی فلیٹس فراہم کردیے

وزیراعلیٰ مریم نواز نے محنت کشوں کے لیے 720 مفت فلیٹس کی فراہمی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج محنت کشوں کے لیے خوشی کا دن ہے کیونکہ انہیں اپنی چھت اور ذاتی گھر نصیب ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اپنا گھر ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اور گھر ملنے کے بعد مالک مکان کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں عام آدمی کے لیے گھر کے اخراجات پورے کرنا ہی مشکل ہو چکا ہے جب کہ مکان بنانا ایک بڑا چیلنج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے امیر ہو یا غریب، جب انسان کا اپنا گھر بن جاتا ہے تو اس کے بچوں کے سر پر تحفظ کا سایہ آ جاتا ہے اور اس کی زندگی کی محنت کامیاب محسوس ہوتی ہے۔
مریم نواز نے کہا کہ تقریباً 40 سال قبل نوازشریف نے محکمہ لیبر میں جو فلاحی منصوبوں کا آغاز کیا تھا، آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نواز شریف 720 خاندانوں کو گھروں کی چابیاں ملنے پر بے حد خوش ہیں۔
وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 40 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لینے والا مزدور یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ گھر کا کرایہ ادا کرے یا بچوں کی ضروریات پوری کرے۔ اسی لیے حکومت مزدوروں کو بغیر کسی معاوضے کے مفت گھر فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ خوشحال زندگی گزار سکیں۔
انہوں نے بتایا کہ آج 720 خاندانوں کو گھر دیے گئے ہیں جبکہ ٹیکسلا میں مزید 500 گھر تیار ہیں، اگلے تین سال میں 5 ہزار سے زائد محنت کشوں کو گھر فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ مزدوروں کو تین مرلے کے پلاٹس اور گھر بنانے کے لیے آسان قرضے بھی دیے جائیں گے۔
مریم نواز نے کہا کہ “اپنی چھت اپنا گھر” اسکیم کے تحت صرف سوا سال میں ایک لاکھ گھر مکمل ہو چکے ہیں، جو دنیا میں اپنی نوعیت کی منفرد مثال ہے، ایک لاکھ خاندان اپنے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں جبکہ 65 ہزار گھر زیرِ تعمیر ہیں۔ حکومت نے آئندہ ساڑھے تین سال میں 5 لاکھ گھروں کی تکمیل کا ہدف مقرر کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ “ستھرا پنجاب” کی طرح “اپنی چھت اپنا گھر” اسکیم بھی ایک کامیاب ماڈل بن چکی ہے، وزیراعلیٰ نے اعلان کیا کہ جن افراد کے پاس زمین نہیں انہیں زمین بھی فراہم کی جائے گی اور گھر بنانے کے لیے قرض بھی دیا جائے گا۔
وزیراعلیٰ پنجاب نے بتایا کہ 40 ارب روپے کی لاگت سے 15 لاکھ محنت کشوں کو راشن کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں، جن کے ذریعے مزدوروں کو ماہانہ 3 ہزار روپے مالی معاونت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ تعمیراتی مقامات پر مزدوروں کی جان و سلامتی کے لیے حفاظتی سامان کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
آخر میں مریم نواز شریف نے کہا کہ حکومتوں کا اصل مقصد عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے دعا کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ انہیں توفیق دے تاکہ وہ ہر غریب کے گھر تک خدمت پہنچا سکیں۔