تازہ تر ین
اہم خبریں

گوگل کی بڑی تبدیلی زیر غور، مفت اسٹوریج میں کمی کی آزمائش

کیلیفورنیا:  گوگل کی جانب سے صارفین کو دی جانے والی ایک اہم سہولت میں ممکنہ تبدیلی زیر غور ہے، جس کے تحت نئے جی میل اکاؤنٹس کے لیے مفت کلاؤڈ اسٹوریج کم کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

اینڈرائیڈ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جب کوئی صارف نیا جی میل اکاؤنٹ بناتا ہے تو اسے 15 جی بی مفت اسٹوریج فراہم کی جاتی ہے، جو عام طور پر زیادہ تر صارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔

تاہم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گوگل اس سہولت کی آزمائش کر رہا ہے، جس کے تحت بعض نئے اکاؤنٹس کو صرف 5 جی بی مفت اسٹوریج دی جا رہی ہے۔

مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک متبادل طریقہ کار کے تحت اگر صارف اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ موبائل نمبر منسلک کرے تو اسے 15 جی بی اسٹوریج فراہم کرنے کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔

رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے ایک اسکرین شاٹ بھی سامنے آیا ہے، تاہم گوگل کے سپورٹ پیج پر اب بھی یہی درج ہے کہ ہر اکاؤنٹ کے ساتھ 15 جی بی مفت اسٹوریج دستیاب ہے۔

کمپنی نے اس تبدیلی کی آزمائش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تجربہ محدود خطوں میں کیا جا رہا ہے۔

گوگل کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد اکاؤنٹ سیکیورٹی کو بہتر بنانا اور صارفین کے ڈیٹا کی بحالی کے عمل کو مزید مؤثر اور محفوظ بنانا ہے۔


اہم خبریں
کوئٹہ سبی قومی شاہراہ کی توسیع کا منصوبہ مکمل
پنجاب حکومت کا فلاحی اقدام، مریم نواز نے 720 محنت کشوں کو مفت رہائشی فلیٹس فراہم کردیے
گوگل کی بڑی تبدیلی زیر غور، مفت اسٹوریج میں کمی کی آزمائش
بھارت میں4 سال بعدپیٹرول اور ڈیزل صرف تین روپے مہنگا:اپوزیشن،عوام سڑکوں پرنکل آئی
بھارت میں منعقدہ برکس اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہو سکا رکن ممالک میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اختلاف رائ
فیصل آباد میں اسپتال عملے کی غفلت؛ دل کے آپریشن کے دوران مریض کے جسم میں قینچی چھوڑ دی
بھارتی ارب پتی گوتم اڈانی نے فراڈ کیس ختم کرنے کیلئے امریکی محکمہ انصاف کو کیا پیشکش کی؟
انمول پنکی کی عدالت پیشی سے قبل خاتون وکیل جذباتی، سخت سزا دینے کا مطالبہ
پیٹرول کو عوام کی جیبیں کاٹنے اور آئی ایم ایف اہداف پورا کرنے کا ذریعہ بنادیا گیا ہے، حافظ نعیم
مولانا ادریس کیس میں اہم پیشرفت؛ 7 مشتبہ افراد گرفتار
پنکی کی نشاندہی پر پولیس کا کراچی میں ایک گھر پر چھاپہ، کوکین برآمد
مجھے سابق پولیس افسر شوہر نے اپنے منشیات فروش گینگ کا حصہ بنایا: انمول عرف پنکی کا تحقیقاتی ٹیم کو بیان
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس حتمی مرحلے میں داخل
عازمین حج کن امور کا خیال رکھیں؟ رہنما گائیڈ جاری
فیصل واوڈا پنکی کو تمغہ دیے جانے کے منتظر، شاعری بھی کر ڈالی
پاکستان نے مقامی طور پر تیار فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ





دلچسپ و عجیب
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain