گوگل کی بڑی تبدیلی زیر غور، مفت اسٹوریج میں کمی کی آزمائش

کیلیفورنیا: گوگل کی جانب سے صارفین کو دی جانے والی ایک اہم سہولت میں ممکنہ تبدیلی زیر غور ہے، جس کے تحت نئے جی میل اکاؤنٹس کے لیے مفت کلاؤڈ اسٹوریج کم کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
اینڈرائیڈ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جب کوئی صارف نیا جی میل اکاؤنٹ بناتا ہے تو اسے 15 جی بی مفت اسٹوریج فراہم کی جاتی ہے، جو عام طور پر زیادہ تر صارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔
تاہم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گوگل اس سہولت کی آزمائش کر رہا ہے، جس کے تحت بعض نئے اکاؤنٹس کو صرف 5 جی بی مفت اسٹوریج دی جا رہی ہے۔
مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک متبادل طریقہ کار کے تحت اگر صارف اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ موبائل نمبر منسلک کرے تو اسے 15 جی بی اسٹوریج فراہم کرنے کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے ایک اسکرین شاٹ بھی سامنے آیا ہے، تاہم گوگل کے سپورٹ پیج پر اب بھی یہی درج ہے کہ ہر اکاؤنٹ کے ساتھ 15 جی بی مفت اسٹوریج دستیاب ہے۔
کمپنی نے اس تبدیلی کی آزمائش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تجربہ محدود خطوں میں کیا جا رہا ہے۔
گوگل کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد اکاؤنٹ سیکیورٹی کو بہتر بنانا اور صارفین کے ڈیٹا کی بحالی کے عمل کو مزید مؤثر اور محفوظ بنانا ہے۔