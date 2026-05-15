تازہ تر ین
اہم خبریں

بھارت میں4 سال بعدپیٹرول اور ڈیزل صرف تین روپے مہنگا:اپوزیشن،عوام سڑکوں پرنکل آئی

بھارتی حکومت نے 4 برس کے طویل وقفے کے بعد پہلی مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا ہے۔

چار برس بعد ہونے والے اس اضافے کے بعد دارالحکومت دہلی میں ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 90.67 روپے جبکہ پیٹرول 97.77 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔

 

یاد رہے کہ بھارت میں آخری بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ 2022 میں ہوا تھا۔ مارچ 2024 میں لوک سبھا انتخابات سے چند روز قبل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں دو روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی تھی۔

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تین روپے اضافے کی خبر سامنے آتے ہی عوام سڑکوں پر نکل آئی ، اپوزیشن جماعتوں نے بھی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔

حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے تیل کی قیمتوں میں اضافے پر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔

پارٹی کی جانب سے ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے آج ایک بار پھر عوام پر چابک برسا دی ہے۔ اب چونکہ ریاستی انتخابات ختم ہو چکے تو مودی حکومت نے ریکوری شروع کر دی ہے۔

 

رائٹرز کے مطابق انڈین حکام کا کہنا ہے کہ اس اضافے کی وجہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مقامی مارکیٹ پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنا ہے۔

یاد رہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں جنگ کے باوجود تین ماہ سے بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا تھا جبکہ اس کے ہمسایہ ملک پاکستان کی حکومت نے 28 فروری (ایران جنگ کا آغاز) کے بعد تیل و ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کیا ہے۔

 

28 فروری 2026 کو پاکستان میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 259.30 روپے تھی جو اب 415 روپے فی لیٹر کے لگ بھگ ہے، یعنی ایران جنگ کے آغاز کے بعد پاکستان میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں لگ بھگ 162 روپے کا اضافہ کیا جا چکا ہے۔


اہم خبریں
کوئٹہ سبی قومی شاہراہ کی توسیع کا منصوبہ مکمل
پنجاب حکومت کا فلاحی اقدام، مریم نواز نے 720 محنت کشوں کو مفت رہائشی فلیٹس فراہم کردیے
گوگل کی بڑی تبدیلی زیر غور، مفت اسٹوریج میں کمی کی آزمائش
بھارت میں4 سال بعدپیٹرول اور ڈیزل صرف تین روپے مہنگا:اپوزیشن،عوام سڑکوں پرنکل آئی
بھارت میں منعقدہ برکس اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہو سکا رکن ممالک میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اختلاف رائ
فیصل آباد میں اسپتال عملے کی غفلت؛ دل کے آپریشن کے دوران مریض کے جسم میں قینچی چھوڑ دی
بھارتی ارب پتی گوتم اڈانی نے فراڈ کیس ختم کرنے کیلئے امریکی محکمہ انصاف کو کیا پیشکش کی؟
انمول پنکی کی عدالت پیشی سے قبل خاتون وکیل جذباتی، سخت سزا دینے کا مطالبہ
پیٹرول کو عوام کی جیبیں کاٹنے اور آئی ایم ایف اہداف پورا کرنے کا ذریعہ بنادیا گیا ہے، حافظ نعیم
مولانا ادریس کیس میں اہم پیشرفت؛ 7 مشتبہ افراد گرفتار
پنکی کی نشاندہی پر پولیس کا کراچی میں ایک گھر پر چھاپہ، کوکین برآمد
مجھے سابق پولیس افسر شوہر نے اپنے منشیات فروش گینگ کا حصہ بنایا: انمول عرف پنکی کا تحقیقاتی ٹیم کو بیان
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس حتمی مرحلے میں داخل
عازمین حج کن امور کا خیال رکھیں؟ رہنما گائیڈ جاری
فیصل واوڈا پنکی کو تمغہ دیے جانے کے منتظر، شاعری بھی کر ڈالی
پاکستان نے مقامی طور پر تیار فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ





دلچسپ و عجیب
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain