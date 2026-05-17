آٹے کے نئے سرکاری ریٹ جاری، شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور

کراچی: آٹے کے نئے سرکاری ریٹ جاری کرنے کے باوجود شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔

کمشنر کراچی کی جانب سے آٹے کی نئی قیمتیں جاری کرنے کے باوجود ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے، کراچی میں چکی، فائن اور ڈھائی نمبر آٹا سرکاری قیمت کے برعکس مہنگا فروخت ہو رہا ہے۔

چکی کا آٹا 150 روپے فی کلو کی بجائے 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، سرکاری قیمت کے برعکس دس روپے اضافی وصول کیے جا رہے ہیں۔

فائن آٹا 121 روپے فی کلو کی بجائے 140روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، ڈھائی نمبر آٹے کی سرکاری فی کلو قیمت 113 روپے مقرر کی گئی ہے لیکن 130 روپے میں کلو فروخت ہورہاہے۔

آٹے کی قیمتوں میں اس اضافے کا ذمہ دار ریٹیلرز نے فلور ملز کو ٹھہرا دیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ فلو ملز نے آٹا سرکاری لسٹ آتے ہی مہنگا کردیا ہے۔

 

ان کا کہنا تھا کہ مہنگا آٹا خرید کر کم قیمت میں فروخت نہیں کرسکتے ،انہوں نے کہا کہ کمشنر کراچی سستا آٹا دلوائیں تو سرکاری قیمتوں پر آٹا مہیا کریں گے۔


