گندم کی قلت، سی این جی بند، عوام سڑکوں پر آ سکتی ہے، گورنر خیبر پختونخوا

پشاور: گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق جس صوبے میں گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس پر پہلا حق اسی صوبے کا ہوتا ہے۔ عوام کو روٹی نہیں ملے گی تو وہ سڑکوں پر آئیں گے۔
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف صوبے میں گندم کی قلت ہے جبکہ سی این جی کی بندش نے صورتحال مزید خراب کر دی ہے۔ خیبرپختونخوا کو گیس کی فراہمی میں مسائل کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر پنجاب گندم فراہم نہیں کرتا تو سندھ سے گندم لانے کے لیے راہداری فراہم کرے۔ عوام کو روٹی نہیں ملے گی تو وہ سڑکوں پر آئیں گے۔
فیصل کریم کنڈی نے صوبائی گورننس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک وزیر کے پاس 10،10 وزارتیں ہیں جو بوجھ بن چکا ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گورننس پر توجہ دینی چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی رہنما ہفتے میں پانچ دن کسی ایک معاملے پر مصروف رہے تو صوبہ کون چلائے گا۔ صوبے کے وفاق کے ساتھ متعدد مسائل موجود ہیں تاہم خیبرپختونخوا کا امن اور ترقی حکومت کی ترجیح ہے۔