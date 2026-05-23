کیا آپ کا نام مفت موبائل فون جیتنے والوں کی فہرست میں ہے؟ چیک کریں!

لاہور : مفت موبائل فون جیتنے والے خوش نصیب کے ناموں کا اعلان کردیا گیا ، امیدوار اپنی شناختی دستاویزات کے ساتھ متعلقہ حکام سے رابطہ کریں تاکہ انعامات کی وصولی کا عمل مکمل کیا جا سکے۔
تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن “مریم نواز کا خواب ،سونا اُگلتا پنجاب” کے تحت کسان کارڈ پروگرام کے تحت دوسری قرعہ اندازی کے نتائج کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔
قرعہ اندازی میں موبائل فون جیتنے والے خوش نصیب کسانوں کے ناموں کا اعلان ہوا۔
حکومتِ پنجاب کی جانب سے جاری کیے گئے اشتہار میں کہا گیا کہ جن کاشتکاروں نے کسان کارڈ کے بلز ادا کیے تھے، ان کے لیے خصوصی قرعہ اندازی کی گئی، اس دوسرے لکی ڈرا میں پنجاب بھر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 10 خوش نصیب کاشتکاروں نے بطور انعام شاندار موبائل فونز جیتے۔
کسان کارڈ استعمال کرنے والے متعدد کسانوں کو بطور انعام موبائل فون دیے جائیں گے، اس اسکیم کا مقصد کسانوں کو جدید سہولیات کی فراہمی اور ڈیجیٹل نظام کی جانب راغب کرنا ہے۔
اشتہار میں درج تفصیلات میں بتایا کہ بہاولنگر، فیصل آباد، بھکر، رحیم یار خان، لودھراں، ملتان، چک سرور شہید، سرگودھا، سیالکوٹ اور چشتیاں سے تعلق رکھنے والے کسان انعامی موبائل فون کے حقدار قرار پائے ہیں۔
فاتحین کی مکمل فہرست
حکومت پنجاب نے کامیاب امیدواروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی شناختی دستاویزات کے ساتھ متعلقہ حکام سے رابطہ کریں تاکہ انعامات کی وصولی کا عمل مکمل کیا جا سکے۔
اس موقع پر حکام کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ پروگرام کے ذریعے کسانوں کو زرعی سہولیات، سبسڈی اور دیگر حکومتی مراعات کی فراہمی کو مزید آسان بنایا جا رہا ہے، کسی بھی معلومات کے لیے کسان برادری ایگریکلچر ہیلپ لائن 17000-0800 پر رابطہ کر سکتی ہے۔