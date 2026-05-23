تازہ تر ین
اہم خبریں

کیا آپ کا نام مفت موبائل فون جیتنے والوں کی فہرست میں ہے؟ چیک کریں!

لاہور : مفت موبائل فون جیتنے والے خوش نصیب کے ناموں کا اعلان کردیا گیا ، امیدوار اپنی شناختی دستاویزات کے ساتھ متعلقہ حکام سے رابطہ کریں تاکہ انعامات کی وصولی کا عمل مکمل کیا جا سکے۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن “مریم نواز کا خواب ،سونا اُگلتا پنجاب” کے تحت کسان کارڈ پروگرام کے تحت دوسری قرعہ اندازی کے نتائج کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔

قرعہ اندازی میں موبائل فون جیتنے والے خوش نصیب کسانوں کے ناموں کا اعلان ہوا۔

حکومتِ پنجاب کی جانب سے جاری کیے گئے اشتہار میں کہا گیا کہ جن کاشتکاروں نے کسان کارڈ کے بلز ادا کیے تھے، ان کے لیے خصوصی قرعہ اندازی کی گئی، اس دوسرے لکی ڈرا میں پنجاب بھر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 10 خوش نصیب کاشتکاروں نے بطور انعام شاندار موبائل فونز جیتے۔

کسان کارڈ استعمال کرنے والے متعدد کسانوں کو بطور انعام موبائل فون دیے جائیں گے، اس اسکیم کا مقصد کسانوں کو جدید سہولیات کی فراہمی اور ڈیجیٹل نظام کی جانب راغب کرنا ہے۔

اشتہار میں درج تفصیلات میں بتایا کہ بہاولنگر، فیصل آباد، بھکر، رحیم یار خان، لودھراں، ملتان، چک سرور شہید، سرگودھا، سیالکوٹ اور چشتیاں سے تعلق رکھنے والے کسان انعامی موبائل فون کے حقدار قرار پائے ہیں۔

فاتحین کی مکمل فہرست

حکومت پنجاب نے کامیاب امیدواروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی شناختی دستاویزات کے ساتھ متعلقہ حکام سے رابطہ کریں تاکہ انعامات کی وصولی کا عمل مکمل کیا جا سکے۔

اس موقع پر حکام کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ پروگرام کے ذریعے کسانوں کو زرعی سہولیات، سبسڈی اور دیگر حکومتی مراعات کی فراہمی کو مزید آسان بنایا جا رہا ہے، کسی بھی معلومات کے لیے کسان برادری ایگریکلچر ہیلپ لائن 17000-0800 پر رابطہ کر سکتی ہے۔


اہم خبریں
کیا آپ کا نام مفت موبائل فون جیتنے والوں کی فہرست میں ہے؟ چیک کریں!
دوسرا پاسپورٹ حاصل کرنے کیلئے آسان ترین 10 ممالک کے نام سامنے آ گئے
اسلام آباد میٹروبس میں اچانک ہولناک آگ بھڑک اٹھی
مومنہ اقبال ہراسانی کیس؛ مریم نواز نے دوٹوک مؤقف دیدیا
اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی
سفارتکاری کے دوران بھی امریکہ ممکنہ طور پر ایران پر نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے: امریکی ٹی وی
وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورہ چین پر روانہ
عیدالاضحٰی پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ، پہلی ٹرین آج کوئٹہ سے روانہ ہوگی
اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والی میٹرو بس میں آگ لگ گئی
کشمیر سے تعلق رکھنے والا سابق ٹیکسی ڈرائیور مانچسٹر کا لارڈ میئر منتخب
اسٹیٹ بینک نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا
برٹش پاکستانی سائنسدان نے اے آئی کی مدد سے ڈیمنشیا کی بروقت تشخیص ممکن بنا دی
حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کردی
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے
کراچی کے مختلف علاقوں کو گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان
آرمی چیف عاصم منیر کا دورہ ایران خطے کی صورتِ حال پر اہم بات چیت متوقع





دلچسپ و عجیب
امریکا نے اڑن طشتریوں سے متعلق خفیہ فائلوں کا دوسرا حصہ جاری کردیا
8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی غلطی پکڑلی، ایجنسی کا نشاندہی پر شکریہ
امریکا: فٹبال فیلڈ کے برابر گھاس کاٹنے کا انوکھا ریکارڈ
کیڑے والے بسکٹ، جاپان کا عجیب اور مشہور اسنیک
خاتون کے ہاں پانچ دن میں چار بچوں کی پیدائش، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain