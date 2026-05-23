دوسرا پاسپورٹ حاصل کرنے کیلئے آسان ترین 10 ممالک کے نام سامنے آ گئے

دوسرا پاسپورٹ یا دوہری شہریت حاصل کرنے کیلئے آسان ترین 10 ممالک کے نام سامنے آ گئے۔
2026 میں دوسرا پاسپورٹ یا دوہری شہریت حاصل کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے دنیا کے 10 ایسے ممالک سامنے آئے ہیں جہاں شہریت حاصل کرنے کے قوانین نسبتاً آسان، تیز اور کم پیچیدہ سمجھے جاتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق دوسرا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے عموماً تین اہم راستے اختیار کیے جاتے ہیں جن میں سرمایہ کاری کے ذریعے شہریت، تیز رفتار نیچرلائزیشن اور خاندانی نسبت کے ذریعے شہریت شامل ہیں۔
فہرست میں وانواتو کو تیز ترین شہریت دینے والا ملک قرار دیا گیا ہے جہاں تقریباً 1 لاکھ 30 ہزار ڈالر سرمایہ کاری کے بعد 45 سے 60 دن میں شہریت مل سکتی ہے اور رہائش بھی لازمی نہیں۔
ساؤ ٹومے اینڈ پرنسپے نے 2025 میں نسبتاً کم لاگت والا نیا پروگرام متعارف کرایا جس کے تحت تقریباً 90 ہزار ڈالر میں چند ماہ کے اندر شہریت حاصل کی جا سکتی ہے۔
ڈومینیکا، اینٹیگوا اینڈ باربوڈا اور گریناڈا کے کیریبین پروگرام بھی کم سرمایہ کاری، کم رہائشی شرائط اور وسیع ویزا فری سفری سہولیات کے باعث مقبول قرار دیے گئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ترکی میں تقریباً 4 لاکھ ڈالر کی جائیداد خرید کر شہریت حاصل کی جا سکتی ہے جبکہ ارجنٹینا اور برازیل نسبتاً آسان نیچرلائزیشن قوانین اور دوہری شہریت کی اجازت کے باعث نمایاں ہیں۔
یورپ میں آئرلینڈ اور اٹلی خاندانی نسبت کے ذریعے شہریت دینے کے حوالے سے اب بھی مقبول سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ اٹلی نے حالیہ برسوں میں قوانین سخت کیے ہیں۔