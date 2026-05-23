اسلام آباد میٹروبس میں اچانک ہولناک آگ بھڑک اٹھی

اسلام آباد میٹرو بس میں ہولناک آگ، مسافر معجزانہ طور پر محفوظ، سروس عارضی طور پر معطل

اسلام آباد: وفاقی دارالحکومت سے راولپنڈی جانے والی میٹرو بس میں سکستھ روڈ اسٹیشن کے قریب اچانک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے کے بعد مسافروں میں شدید ہلچل مچ گئی، جبکہ انتظامیہ نے فوری طور پر میٹرو بس سروس کو عارضی طور پر روک دیا۔

مسافروں نے شیشے توڑ کر جان بچائی

ریسکیو ذرائع کے مطابق، آگ میٹرو ٹریک پر دورانِ سفر اچانک نمودار ہوئی۔ امدادی ٹیموں کی آمد سے قبل ہی بس میں موجود مسافروں نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی کے شیشے توڑے اور بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔

امدادی کارروائیاں اور نقصان کی تفصیلات

حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی 4 فائر ٹینڈرز اور 12 سے زائد اہلکار فوراً موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کے ساتھ ساتھ مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا عمل شروع کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ اس قدر شدید تھی کہ میٹرو بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور تمام مسافر محفوظ رہے۔

حادثے کی وجہ اور موجودہ صورتحال

ابتدائی رپورٹ کے مطابق، آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کے فوری بعد ٹریک پر آپریشنز روک کر اسٹیشنز پر ٹکٹ کاؤنٹرز بند کر دیے گئے۔ انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ ٹریک کی مکمل صفائی اور سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد سروس دوبارہ بحال کر دی جائے گی۔ دوسری جانب، سروس کی اچانک معطلی کے باعث اسٹیشنز پر مسافروں کا شدید رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔

نوٹ: واضح رہے کہ رواں ماہ کے دوران میٹرو بس میں آگ لگنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔


