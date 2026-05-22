خاتون کو ہراساں، بلیک میل کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے، مریم نواز

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ن لیگ کے ایم پی اے ثاقب چدھڑ اور اداکارہ مومنہ اقبال کے معاملہ ذاتی ہے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ثاقب چدھڑ اور مومنہ اقبال کے معاملے کو میرٹ اور قانون کے مطابق حل کیا جائے گا، خاتون کو ہراساں، بلیک میل یا دھمکانے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ یا سیاسی وابستگی ہوگی۔
مریم نواز نے کہا کہ ریاستی ادارے آئین کے مطابق آزاد اور غیرجانبدارانہ کام کریں گے، خاتون کے ذاتی مواد کو پبلک کرنے کی دھمکی یا دباؤ ڈالنے کی کوشش پر سخت ایکشن ہوگا۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملوث افراد کو سخت ترین وارننگ دی جاتی ہے، سیاسی اثرو رسوخ کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چئیرپرسن حنا پرویز بٹ نے مومنہ اقبال کیس میں انصاف ہونے کی یقین دہانی کروا دی۔
حنا پرویز بٹ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا تھا کہ این سی سی آئی اے نے اداکارہ مومنہ اقبال کی درخواست پر قانونی کارروائی شروع کر دی ہے، اس الزام میں کوئی صداقت نہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آفس سے منسلک لوگ اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
(ن) لیگی رکن صوبائی اسمبلی نے یقین دہانی کروائی کہ ان شاء اللہ مومنہ اقبال کیس میں بھی انصاف ہوگا۔