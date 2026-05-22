لندن میں شدید گرمی کی لہر، ‘یلو ہیلتھ الرٹ’ جاری

لندن : برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں شدید گرمی کے پیش نظر ہیلتھ الرٹ جاری کردیا گیا، مئی میں درجہ حرارت نے 1922 کے بعد نیا ریکارڈ بنایا ہے۔
تفصیلات کے مطابق برطانیہ کا دارالحکومت لندن ایک بار پھر شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں آ گیا ہے، جس کے بعد برطانوی ہیلتھ سکیورٹی ایجنسی نے شہریوں کے لیے باقاعدہ طور پر ‘یلو ہیلتھ الرٹ’ جاری کر دیا ہے۔
موسمیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گرمی کی اس لہر کے باعث شہریوں کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
برطانوی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے کے آغاز میں لندن اور اس کے گردونواح میں درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا قوی امکان ہے۔
برطانوی ہیلتھ سکیورٹی ایجنسی نے شہریوں بالخصوص معمر افراد اور بچوں کو دھوپ میں بلا ضرورت نکلنے سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی سخت ہدایت کی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں سال لندن میں موسمِ بہار اور موسمِ گرما کے دوران غیر معمولی درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے، اپریل کے مہینے میں جنوب مغربی لندن کے علاقے ‘کیو گارڈنز’ میں درجہ حرارت 26.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔
اس کے ساتھ رواں ماہ مئی میں گرمی کی شدت میں اچانک بوم آیا اور پارہ 32.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔
موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ مئی کے مہینے میں 32.8 ڈگری سینٹی گریڈ کا یہ ریکارڈ سال 1922 کے بعد ایک نمایاں اور غیر معمولی ریکارڈ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو موسمیاتی تبدیلیوں کی واضح عکاسی کرتا ہے۔