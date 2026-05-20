آخری مرتبہ مکمل سورج گرہن کب ہوگا؟

مکمل سورج گرہن ہمیشہ کے لیے ختم ہورہا ہے کیونکہ زمین اپنا آخری مکمل سورج گرہن دیکھے گی۔
مکمل سورج گرہن تب ہوتا ہے جب چاند، سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے اور سورج کی روشنی کو پوری طرح روک دیتا ہے، اس پوزیشن کی وجہ سے، چاند زمین کے ایک مخصوص علاقے پر ایک گہرا سایہ ڈالتا ہے جسے “راستۂِ کاملیت” (path of totality) کہا جاتا ہے۔
اپالو خلابازوں کی طرف سے چاند پر چھوڑے گئے آئینوں سے ٹکرا کر واپس آنے والی لیزر لائٹ کی پیمائش کے مطابق، چاند ہر سال 3.8 سینٹی میٹر کی رفتار سے زمین سے دور ہو رہا ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معمولی سی تبدیلی زمین اور چاند کی جیومیٹری (باہمی فاصلے اور ترتیب) کو بنیادی طور پر بدل دے گی۔ اس کی وجہ سے، چاند آسمان میں رفتہ رفتہ چھوٹا دکھائی دینے لگے گا، جس کے نتیجے میں وہ سورج کی ٹکیہ (ڈسک) کو مکمل طور پر چھپانے کے قابل نہیں رہے گا۔
چنانچہ، (مستقبل میں) مکمل سورج گرہن ہونا بند ہو جائے گا۔ فی الحال، اگلا مکمل سورج گرہن 12 اگست 2026 کو ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
موجودہ فلکیاتی اندازوں کے مطابق زمین اب سے تقریباً 60 کروڑ سے 1 ارب سال بعد اپنے آخری مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ کرے گی۔