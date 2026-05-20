عمران خان کی کانسٹی ٹیوشن ٹاور میں کروڑوں روپے کی 2 جائیدادیں نکل آئیں

بانی پی ٹی آئی عمران خان کی کانسٹی ٹیوشن ٹاور میں 16 کروڑ روپے کی 2 جائیدادیں نکل آئیں۔
دستاویزات کے مطابق بانی نے ون کانسٹیٹیوشن ٹاور میں دکان کی قیمت ساڑھے12 کروڑ، 58 لاکھ روپے ظاہر کی،بانی پی ٹی آئی نے 2021 میں اپنےفلیٹ کی قیمت ایک کروڑ 19 لاکھ روپے ظاہر کی۔
بانی پی ٹی آئی کے فلیٹ کی مالیت ایک سال بعد 3 کروڑ سے زائد ڈکلیئر کی گئی ،بانی پی ٹی آئی کے اثاثے اور انکی مالیت 2021 سے 2022 کے دوران120فیصد بڑھی۔
بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی مالیت چودہ کروڑ دس لاکھ روپے تھی،2022میں بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی مالیت32 کروڑ 8 لاکھ ہوگئی۔
2021میں ایک لگژری فلیٹ ،2022میں کمرشل دکان اثاثوں میں ظاہر کی۔