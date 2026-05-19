دفاتر کے نئے اوقاتِ کار جاری ! 3 گھنٹے کا اضافہ

کراچی : ریزرویشن دفاترکے نئے اوقاتِ کار جاری کردیے گئے، نئے شیڈول کے تحت شام کی شفٹ کے وقت میں مزید 3 گھنٹے کا اضافہ کیا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان ریلویز کراچی ڈویژن نے ٹرین مسافروں کو ٹکٹنگ اور بکنگ کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ریزرویشن دفاتر کے عملے کے لیے نئے اوقاتِ کار کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نئے شیڈول کے تحت شام کی شفٹ کے وقت میں مزید 3 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔

جاری کردہ نوٹیفکیشن کے تحت اب کراچی ڈویژن کے ریزرویشن دفاتر میں صبح کی شفٹ 8:00 بجے سے شروع ہو کر شام 4:00 بجے تک جاری رہے گی اور شام کی شفٹ 4:00 بجے سے شروع ہو کر رات 12:00 بجے تک چلے گی جبکہ نائٹ شفٹ رات 12:00 بجے سے صبح 8:00 بجے تک بھی مسلسل چلتی رہے گی۔

اس سے قبل ریزرویشن دفاتر میں شام کی شفٹ صرف رات 9:00 بجے تک ہوتی تھی، جسے اب بڑھا کر رات 12:00 بجے تک کر دیا گیا ہے۔

پاکستان ریلویز کے حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد رات کے وقت آنے والے مسافروں کو ٹکٹنگ اور ریزرویشن کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے تاکہ کام کاج سے فارغ ہو کر مختلف اوقات میں آنے والے شہری بھی آسانی سے اپنی سیٹوں کی بکنگ کرا سکیں۔

نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ ریلوے ریزرویشن دفاتر میں جمعہ کے روز نمازِ جمعہ کے لیے دوپہر 1:00 بجے سے ڈھائی (2:30) بجے تک کا وقفہ حسبِ معمول برقرار رہے گا۔

ریلوے انتظامیہ نے کراچی ڈویژن کے تمام متعلقہ افسران اور اسٹیشن عملے کو سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ نئے اوقاتِ کار پر فوری اور مروجہ قوانین کے مطابق عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔


