ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی

ایپل کے پہلے فولڈ ایبل آئی فون پر کافی عرصے سے کام کیا جارہا ہے۔

مگر اسے کب تک متعارف کرایا جائے گا، یہ اب تک راز ہے۔

مگر ایک نئی لیک میں بتایا گیا کہ پہلے فولڈ ایبل آئی فون کو ستمبر 2026 میں آئی فون 18 پرو سیریز کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

لیک کے مطابق اس فولڈ ایبل فون کو الٹرا ماڈل کے طور پر متعارف کرایا جائے گا جو ایپل کا پریمیئم اسمارٹ فون ہوگا۔

یہ فون کتاب کی طرح کے فولڈ ایبل ڈیزائن سے لیس ہوگا۔

اس کا باہری ڈسپلے 5.5 انچ کا ہوگا جبکہ کتاب کی طرح کھلنے کے بعد اندر چھپی 7.8 انچ اسکرین نظر آئے گی۔

مختلف رپورٹس کے مطابق اس فون کے لیے ایپل کی جانب سے بہت زیادہ پتلے گلاس اور لیکوئیڈ میٹل کی آزمائش کی جا رہی ہے تاکہ وہ زیادہ پائیدار ثابت ہو۔

کچھ لیکس میں بتایا گیا کہ اس کے لیے 3 ڈی پرنٹڈ پرزہ جات کو استعمال کیا جائے گا تاکہ وہ زیادہ مضبوط اور لچکدار ہو۔

یہ ڈیوائس متاثر کن حد تک پتلی ہوگی اور اس کی موٹائی کھلنے کے بعد محض 4.5 سے 4.8 ملی میٹر ہوگی جبکہ فولڈ ہونے پر 9.6 ملی میٹر ہوگی۔

کچھ عرصے پرانی ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ فولڈ ایبل فون کا ڈیزائن اور کام کرنے کا انداز مکمل طور پر روایتی آئی فونز سے مختلف ہوگا۔

رپورٹ کے مطابق یہ نیا ماڈل آئی فون کو استعمال کرنے کا تجربہ مکمل طور پر بدل دے گا اور یہ بالکل نئی قسم کی ڈیوائس محسوس ہوگی۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس آئی فون میں ویڈیوز، گیمنگ اور ملٹی ٹاسکنگ کا تجربہ بہت زبردست ہوگا۔

فون کے اندر اے 20 پرو چپ دی جائے گی جبکہ 5500 ایم اے ایچ بیٹری دیے جانے کا امکان ہے۔

اس کا کیمرا ڈیزائن آئی فون ائیر سے ملتا جلتا ہوگا مگر وہ مکمل بلیک ہوگا اور وہاں 2 کیمرے ، ایک مائیکرو فون اور فلیش دیے جانے کا امکان ہے، تاکہ یہ فولڈ ایبل آئی فون دیکھنے میں آئی پیڈ پرو جیسا نظر آئے۔


