ایف بی آر کے ٹیکس وصولی ہدف میں 500 ارب روپے کمی کے امکانات پر غور

پی آئی اے کی نجکاری کی ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد پاکستانی حکام مختلف امکانات پر غور کر رہے ہیں تاکہ رواں مالی سال کے لیے ایف بی آر کے ٹیکس وصولی ہدف کو 300 سے 500 ارب روپے تک کم کیا جا سکے۔
ایک طرف یہ امکان ہے کہ ایف بی آر کے سالانہ ٹیکس وصولی کے ہدف کو 141.3 کھرب روپے سے کم کرکے 137 کھرب یا 139 کھرب روپے تک لایا جائے جس میں مجوزہ میکرو اکنامک فریم ورک میں تبدیلیوں کو مدنظر رکھا جائے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تجویز یہ بھی زیر غور ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی و تعمیر نو کے لیے وسائل اکٹھے کرنے کی خاطر ایک “فَلوڈ لیوی” (سیلاب ٹیکس) لگایا جائے