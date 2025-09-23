تازہ تر ین
بزنس

پاکستان میں گزشتہ 3 سال میں غربت 7 فیصد تک بڑھ گئی: رپورٹ عالمی بینک

عالمی بینک کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہےکہ پاکستان میں گزشتہ 3 سال میں غربت کی شرح میں 7 فیصد کا اضافہ ہوا۔

عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر پاکستان بولورما امگابازار نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان میں غربت کی موجودہ شرح 25.3 فیصد ہے جب کہ سال 2022 میں غربت کی شرح 18.3 فیصد تھی، 24-2023 میں غربت کی شرح بڑھ کر 24.8 فیصد ہوگئی اور 25-2024 میں یہ شرح 25.3 فیصد  تک جا پہنچی۔

انہوں نے کہا کہ 2001 سے 2015 تک پاکستان میں غربت کی شرح میں سالانہ 3فیصد کمی ہوئی تھی اور سال 2015 سے 2018 تک پاکستان میں غربت کی شرح میں سالانہ ایک فیصد کمی ہوئی، سال 2022 کے بعد غربت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور سال 2020 میں غربت کی شرح میں کورونا کے بعد اضافہ ہوا۔

عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ 2011 سے 2021 میں لوگوں کی آمدن میں صرف 2 سے 3 فیصد اضافہ ہوا ہے، کم آمدن شعبوں میں 85 فیصد لوگ ملازمت کرتے ہیں جب کہ غیر رسمی شعبوں میں 95 فیصد لوگ ملازمت کرتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی آبادی 60 سے 80 فیصد شہری علاقوں میں مقیم ہے اور سرکاری اعدادوشمار شمار کے مطابق 39 فیصد آبادی شہروں میں مقیم ہے۔


