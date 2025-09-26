نیش کپ اسکواش ٹورنامنٹ: پاکستان کے اشعب عرفان نے بھارتی حریف ویر چھوثرانی کو شکست دیدی

کینیڈا میں جاری نیش کپ اسکواش ٹورنامنٹ میں پاکستان کے اشعب عرفان نے بھارتی حریف ویر چھوثرانی کو شکست دے دی۔
ٹورنامنٹ میں سیڈ نمبر 8 اشعب عرفان نے سیڈ نمبر 4 ویر چھوثرانی کو 2-3 سے شکست دی۔
بھارتی پلیئر کے خلاف اشعب عرفان کی جیت کا اسکور 9-11, 4-11, 11-8, 11-8 اور 11-8 رہا۔
اشعب عرفان ٹورنامنٹ میں بھارتی پلیئر کو شکست دے کر ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔
ان کے علاوہ پاکستان کے نور زمان بھی ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے، انہوں نے کوارٹر فائنل میں کولمبیا کے رونالڈ پولامینو کو شکست دی، ان کی جیت کا اسکور 11-4, 10-12, 11-7, 11-7 رہا۔
کینیڈا میں جاری نیش کپ اسکواش کی انعامی رقم 31 ہزار 250 ڈالرز ہے۔