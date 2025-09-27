’ورلڈ بینک نے پورٹ قاسم کو دنیا کا نواں ترقی یافتہ پورٹ قرار دیدیا‘

وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار نے کہا ہےکہ ورلڈ بینک نے پورٹ قاسم کو دنیا کا نواں ترقی یافتہ پورٹ قرار دے دیا ہے۔
ایک بیان میں وزیر بحری امور نے کہا کہ پورٹ قاسم کی عالمی رینکنگ پاکستان کے لیے اعزاز ہے، یہ کامیابی حکومتی اصلاحات اور جدیدیت کا ثمر ہے، قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل نے جدید آپریشنز میں کلیدی کردار ادا کیا۔
جنید انوار چوہدری نے بندرگاہی آپریشنز کو عالمی معیار پر لانے کا عزم کرتے ہوئے کہاکہ پاکستان جدید کاری سے خطے کا شپنگ حب بن رہا ہے، بندرگاہوں کی کارکردگی میں بہتری سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کرے گی۔