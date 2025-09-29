ایک لاکھ ٹن چینی درآمد کا نیا ٹینڈر جاری

اسلام آباد: ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے ایک لاکھ ٹن چینی کی درآمد کے لیے ایک اور ٹینڈر جاری کردیا۔
حکومت نے چینی سرکاری سطح پر ٹی سی پی کے ذریعےدرآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وفاقی حکومت نےچینی کی درآمد پر ٹیکسز سے استثنیٰ دے رکھا ہے۔
ٹی سی پی کی جانب سے ایک لاکھ ٹن چینی کی درآمد کے لیے 6 اکتوبر تک بولیاں طلب کی گئی ہیں۔
دستاویز کے مطابق بولیاں 6 اکتوبر کو ہی کھولی جائیں گی اور چینی کی درآمد کے لیے25ہزارٹن سے کم کی بولی منظور نہیں کی جائے گی۔
دوسری جانب پاکستان شوگر ملزایسوسی ایشن چینی درآمد کرنےکی مخالفت کرچکی ہے اور ایسوسی ایشن کا کہنا ہےکہ ملک میں چینی کا وافر ذخیرہ موجود ہے لہٰذا درآمد کی ضرورت نہیں۔
خیال رہے کہ وفاقی کابینہ نے اس سال جولائی میں 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دی تھی جس کے تحت ٹی سی پی نے ایک لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا ٹینڈر 23 ستمبر کو کھولا تھا اور سابقہ ٹینڈر کے تحت 4بولیاں موصول ہوئی تھیں۔