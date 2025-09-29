تازہ تر ین
کراچی: ڈیری فارمرز کا دودھ 50 روپے مہنگا کرنے کا مطالبہ

کراچی میں ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت میں فوری طور پر 50 روپے فی کلو اضافے کا مطالبہ کر دیا۔

کراچی پریس کلب میں  پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈیری فارمز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں نےکراچی کے ڈیری فارمرز کو شدید متاثرکیا ہے۔

ڈیری فارمرز  نے کہا کہ شہر کی مختلف کالونیوں میں 10لاکھ سے زائد جانور موجود ہیں، کراچی کی یہ انڈسٹری روزانہ 50 لاکھ لیٹر دودھ شہرکو فراہم کرتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ڈیری فارمر انڈسٹری میں ہر چیز کی قیمت تقریباً 30فیصد اضافہ ہوا ہے، اگر اسی طرح قیمتیں بڑھتی گئیں تو جانوروں کے بھوکے مرنےکا خدشہ ہے، کراچی میں ڈیری فارمر کو یومیہ 30 کروڑ روپے دودھ کی مد میں نقصان ہو رہا ہے۔

ڈیری فارمر نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دودھ کی فی لیٹر قیمت میں فوری طور پر 50 روپے کا اضافہ ناگزیر ہے۔

ڈیری فارمرز نے  یکم اکتوبر تک دودھ کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کی صورت میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے۔


