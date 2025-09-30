ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ کی مناسبت سے گوگل ڈوڈل پر کرکٹ کا خاص انداز

تازہ تر ین
گوگل نے 2025 کے آئی سی سی ون ڈے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے آغاز پر آج اپنا ڈوڈل عالمی سطح پر تبدیل کیا ہے۔

اس ڈوڈل کو Women’s Cricket World Cup 2025 Begins کا عنوان دیا گیا ہے اور اسے گوگل کے مرکزی سرچ پیج پر نمایاں طور پر دکھایا جا رہا ہے، جو ٹیکنالوجی اور کھیل کے امتزاج کی مثال بن گیا ہے۔

یہ ڈوڈل ایک بصری پیغام ہے جو صرف ایک تصویر یا لوگو سے بڑھ کر ہے۔ یہ کرکٹ کا جنون، خواتین کی شاندار کارکردگی اور دنیا بھر میں اس ٹورنامنٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ گوگل کا کہنا ہے کہ یہ ورلڈ کپ ورژن 13 واں ہے جو 1973 سے منعقد ہورہا ہے، یعنی مردوں کے مقابلے دو سال پہلے شروع ہوا۔

ڈوڈل کی خصوصیات اور مقصد

اس ڈوڈل میں گوگل نے حرف “G” کے آئیکون کے ساتھ کرکٹ بیٹ کو ترتیب دیا ہے، جو اس ایونٹ کے آغاز کو علامتی انداز میں پیش کرتا ہے۔

گوگل کے ڈوڈل پلیٹ فارم کی وضاحت کے مطابق یہ لوگو دنیا بھر میں مختلف ممالک میں ایسے مواقع کو منانے کےلیے استعمال ہوتا ہے جن میں کھیل، ثقافت، سائنس اور اہم یادیں شامل ہوں۔

ڈوڈل کا انتخاب اس لیے اہم ہے کہ گوگل کے ہوم پیج پر لاکھوں صارفین روزانہ آتے ہیں، اور اس طرح یہ بذاتِ خود ایک عالمی اسٹیج بن جاتا ہے جہاں ایک گرافک کے ذریعے کھیل کی اہمیت، شائقین کی پسند اور خواتین کرکٹ کی ترقی کو اجاگر کیا جاسکتا ہے۔

ویمنز ورلڈ کپ 2025: ٹورنامنٹ کی جھلک

2025 کا ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ بھارت میں شریک ممالک کے درمیان منعقد ہورہا ہے، جہاں بھارت اور سری لنکا افتتاحی میچ میں مقابل ہوں گے۔ اس ٹورنامنٹ میں آٹھ ٹیمیں شامل ہیں جن میں پاکستان، آسٹریلیا، انگلینڈ، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز بھی شامل ہیں۔

یہ مقابلے کئی شہروں میں ہوں گے اور آخر میں ٹرافی جیتنے والی ٹیم کا انتخاب کیا جائے گا۔ گوگل کے ڈوڈل کا مقصد اس ٹورنامنٹ کی شروعات کو یادگار بنانا اور ساتھ ہی عالمی سطح پر خواتین کرکٹ کی ترقی کی حمایت کرنا ہے۔

گوگل ڈوڈل کا تخلیقی عمل

گوگل ڈوڈل کی تخلیق ایک تخلیقی اور تکنیکی عمل ہے۔ ڈوڈل تیار کرنے والی ٹیم (جو ’’ڈوڈلرز’’ کہلاتی ہے) مخصوص مواقع اور تاریخوں کے نزدیک ڈوڈل تیار کرتی ہے، ان کی جانچ، تدوین اور منظوری کے بعد اسے عام سرچ پیج پر جاری کیا جاتا ہے۔

یہ خاص ڈوڈلز صرف گرافک عناصر نہیں بلکہ ان میں محرکات، ثقافتی رموز اور اینی میشن شامل ہوسکتے ہیں، اگر وہ زیادہ پیچیدہ ڈوڈل ہوں۔ اگرچہ آج کا ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ ڈوڈل ایک سادہ ڈیزائن ہے، اس نے گوگل کی روایتی ڈوڈل حکمت کو اچھی طرح استعمال کیا ہے۔

ٹیکنالوجی کا ایک اہم حصہ اس بات کا تعین کرنا ہے کہ یہ ڈوڈل کن ممالک میں اور کن زبانوں میں نظر آئے گا۔ گوگل کے الگورتھم اور جغرافیائی تشخیص کی بنیاد پر۔ اس لیے ایک صارف پاکستان اور بھارت میں یہ ڈوڈل دیکھے گا، اور کہیں اور وہ مختلف یا ایک عام لوگو دیکھ سکتا ہے۔

اثرات و اہمیت

گوگل کا یہ اقدام نہ صرف خواتین کرکٹ کی عالمی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے کھیلوں کو عوام تک پہنچانے کی نئی راہیں پیدا کرتا ہے۔ اس ڈوڈل کے ذریعے لاکھوں صارفین کو اس میچ کی یاد دہانی کی جاتی ہے، اور یہ خواتین کرکٹ کھلاڑیوں کو بھی سراہا جاتا ہے۔

علاوہ ازیں، اس سے نوجوان طالب علم، تجسس پسند افراد یا کرکٹ شائقین گوگل ڈوڈل کی مدد سے ٹورنامنٹ کی معلومات، ٹیموں کے اسکواڈ اور شیڈول تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح، ایک سادہ لوگو تبدیل ہونے کا عمل دراصل دنیا بھر کے صارفین کو ایک سپورٹ ویژن دینے کا مؤثر ذریعہ بن جاتا ہے۔


