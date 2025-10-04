سونے کی پھر اونچی اڑان، ایک ہفتے میں فی تولہ قیمت میں 12 ہزار سے زائد کا اضافہ

سونے کی فی تولہ قیمت میں آج بھی بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
آل پاکستان صرافہ جیولرز اینڈ ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کابھاؤ 2100 روپے اضافے سے 4 لاکھ 9ہزار 878 روپے ہوگیا ہے۔
ایسوسی ایشن کا بتانا ہے کہ 10 گرام سونے کی قیمت بھی 1801 روپے بڑھ کر 3لاکھ 51 ہزار 404 روپے ہوگئی ہے۔
جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ 21 ڈالر اضافے سے 3886 ڈالر فی اونس ہے۔
ایک ہفتے میں فی تولہ سونے کی قیمت میں کتنے ہزار کا اضافہ ہوا؟
دوسری جانب ایک ہفتے میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 12178 روپے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جبکہ ایک ہفتے میں 10 گرام سو نا 10441 روپے مہنگا ہوا ہے۔
مزید برآں عالمی بازار میں فی اونس سونے کا بھاؤ ایک ہفتے میں 127 ڈالر بڑھا ہے۔