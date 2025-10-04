میٹا نے پاکستان میں انسٹا روڈ میپ متعارف کرادیا

میٹا نے حال ہی میں پاکستان میں انسٹا روڈ میپ متعارف کرادیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق میٹا نے پاکستان میں انسٹاگرام میپ کے اجرا کا اعلان کیا ہے جو صارفین کو ایک نیا، انٹرایکٹو طریقہ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ نیا اور دلچسپ مواد تلاش کریں اور دوستوں سے جڑے رہیں تاہم ساتھ ہی مضبوط پرائیویسی کنٹرولز بھی برقرار رکھیں۔
یہ فیچر صارفین کے ڈی ایم انباکس کے اوپر براہ راست دستیاب ہے۔ یہ نیا فیچر پاکستانی صارفین کو اپنی لوکیشن شیئر کرنے اور کہانیاں، ریلز، پوسٹس اور نوٹسز کو لوکیشن ٹیگز کے ساتھ ایکسپلور کرنے کی سہولت دیتا ہے جس سے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ دوست یا پسندیدہ تخلیق کار کانسرٹس، کیفے یا مقامی مقامات سے کیا شیئر کر رہے ہیں۔
صارفین یہ بھی منتخب کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی آخری فعال لوکیشن منتخب،قریبی دوستوں، یا کسی سے بھی شیئر نہ کریں۔ پرائیویسی کے اس تجربے کے بنیادی حصہ میں انسٹاگرام پر موجود نوعمر صارفین کے والدین کو بھی مکمل نگرانی حاصل ہے، جس میں ان کے بچے کی شیئرنگ ترجیحات دیکھنے اور منظم کرنے کے اختیارات شامل ہیں۔
میٹا نے انسٹاگرام میپ میں مزید بہتریاں کی ہیں، جن میں میپ کے مواد سے پروفائل فوٹوز ہٹانا، لوکیشن بند ہونے پر اشاروں کو مزید واضح بنانا، اور ٹیگ شدہ مواد کس طرح ظاہر ہوگا اس کی پیشگی جھلک دکھانا شامل ہے۔