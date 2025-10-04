واٹس ایپ نے آئی فون صارفین کیلئے نئی اپ ڈیٹ متعارف کرا دی

انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ نے ٹیسٹ فلائٹ بِیٹا پروگرام کے ذریعے نئی آئی او ایس اپ ڈیٹ متعارف کرا دی۔
واٹس ایپ بِیٹا انفو کے مطابق کمپنی کی جانب سے جاری ہونے والی اپ ڈیٹ آئی او ایس 25.27.73 میں کالز ٹیب کے لیے ایک نیا مشترکہ حب متعارف کرایا گیا ہے۔
اس فیچر میں کال سے متعلق تمام افعال کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے صارفین کال شروع کر سکیں گے، میٹنگ رکھ سکیں گے، ڈائلر تک رسائی حاصل کر سکیں گے اور فیورٹ کانٹیکٹس سنگل اسٹریم لائنڈ انٹرفیس کے ذریعے مینج کر سکیں گے۔
یہ اپ ڈیٹ صارفین کو کال مینج کرنے اور روز مرہ کے روابط کو تیز اور آسان بنانے کے لیے ضروری تھا۔